Solicitante de asilo detenido por ICE denuncia que fue arrestado pese a no ser el objetivo de la operación

Napoleón Magaña, un joven solicitante de asilo mexicano de 20 años, asegura que fue detenido durante una operación de ICE en Gresham, Oregón, a pesar de que los agentes buscaban a otra persona.

Su caso, que incluye un video viral registrado por su hermana, ha reavivado el debate sobre los errores en operativos migratorios y la falta de claridad en algunas detenciones.

Una operación que derivó en una detención inesperada

De acuerdo con KPTV?FOX 12, Magaña se encontraba en el dormitorio de un apartamento el 15 de octubre cuando agentes federales irrumpieron en la vivienda en busca de un hombre llamado “Israel”. En el vídeo captado por su hermana se escucha a los agentes mencionando repetidamente ese nombre, mientras la familia intenta explicar que esa persona no vivía allí.

El vídeo de su detención, captado por su hermana, se hizo viral en poco tiempo. Crédito: Shutterstock

El joven declaró al medio que intentó explicar a los agentes que tenía un caso de asilo activo, permiso para permanecer legalmente y que no contaba con antecedentes penales. “Les dije que no había hecho nada malo, que tenía mi caso en la corte, pero igual me llevaron”, relató Magaña.

La versión oficial de ICE

Según un comunicado citado por KPTV, la agencia indicó que los agentes estaban siguiendo a un inmigrante indocumentado con antecedentes criminales. El supuesto sospechoso habría ingresado a un apartamento y se habría negado a rendirse, lo que derivó en la entrada del personal de ICE al inmueble.

La agencia confirmó que en la intervención se detuvo a dos hombres de origen mexicano, entre ellos Magaña y Arturo Cabrera, pareja de la madre del joven. No obstante, ICE no aclaró si existía alguna orden específica contra Magaña ni si la agencia confirmaba que él no era la persona buscada originalmente.

Familiares y amigos del joven compartieron rápidamente el video en redes sociales, denunciando que ICE ingresó al apartamento equivocado y que los detenidos no tenían relación con el individuo buscado. Magaña insistió en que nunca había oído hablar de “Israel” y que desconoce cómo terminó involucrado en el operativo. “Creo que se equivocaron de lugar. No conocemos a la persona que buscaban y no teníamos nada que ver con esa situación”, explicó al medio local.

Dos semanas en detención y denuncias sobre las condiciones

Tras su arresto, Magaña fue trasladado al centro de detención de ICE en Tacoma, Washington. Según relató a KPTV, encontró hacinamiento severo, con hasta 70 personas compartiendo una misma celda, muchas de ellas con procesos migratorios en trámite y sin historial criminal.

El joven afirma que su tiempo en custodia fue especialmente difícil debido a la falta de información sobre su caso y a su temor de ser deportado pese a tener un procedimiento legal activo en el país.

Hasta el momento, ICE no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre los motivos de la detención de Magaña ni sobre la relación entre el operativo y su situación migratoria. El joven continúa su proceso de asilo y permanece a la espera de una fecha judicial.

