Trump planea conceder a Rusia parte de Ucrania a cambio de garantía de seguridad para Kiev

El nuevo plan de Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania otorgaría a Rusia partes del este de Ucrania que actualmente no controla, a cambio de una garantía de seguridad estadounidense para Ucrania y Europa contra futuras agresiones rusas.

Tal información, difundida por el medio Axios, revela un plan de 28 puntos elaborado en secreto por la Casa Blanca e inspirado en el plan de 20 puntos utilizado para lograr un alto el fuego en la guerra de Gaza.

Pese a que Ucrania y sus aliados lo considerarían una enorme concesión a Rusia, la postura de la Casa Blanca es que Kiev probablemente perderá el territorio de todos modos si la guerra continúa y, por lo tanto, “le conviene a Ucrania llegar a un acuerdo ahora”

De avanzar el plan, el control de facto total de Luhansk y Donetsk pasaría a Rusia, además, a pesar de estar bajo control ruso, las zonas de Donbás de las que Ucrania se retiraría serían consideradas zona desmilitarizada, y Rusia no podría posicionar tropas allí.

El plan también incluiría limitaciones en el tamaño del ejército ucraniano y en sus armas de largo alcance a cambio de garantías de seguridad estadounidenses.

Asimismo, el Kremlin debería devolver a Ucrania zonas ocupadas en Jersón y Zaporiyia.

Este plan está siendo negociado entre el representante especial de Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, y el emisario del Kremlin Kiril Dmitriev.

Catar y Turquía participan en la redacción del nuevo plan de Trump y apoyan los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, según dos fuentes cercanas.

Pese a ello, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reiterado en diversas ocasiones que no dará pasos atrás ni cederá ninguna parte de su territorio en unas eventuales negociaciones de paz con Rusia.

Sigue leyendo:

–Hamás entrega a los 20 rehenes que mantenía con vida mientras Israel libera a los primeros presos palestinos

–Quiénes son los 20 rehenes liberados por Hamás como parte del acuerdo de cese al fuego con Israel