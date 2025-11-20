Arrestan a una pareja por contratar a 253 inmigrantes indocumentados para su negocio

Una pareja de Michigan fue detenida tras una investigación federal que señala que su empresa de plomería le otorgó empleo a 253 inmigrantes indocumentados durante varios años.

De acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ), Moisés Orduna-Ríos, de 36 años, y Raquel Orduna-Ríos, de 30, enfrentan cargos por conspiración, transporte y alojamiento de trabajadores sin autorización, además de empleo ilegal y lavado de dinero, reseña Newsweek.

Ambos fueron arrestados recientemente y, como en todo proceso judicial, se presumen inocentes hasta que exista un veredicto.

Solo 6 de los inmigrantes empleados tenían permiso legal para trabajar

La compañía, Orduna Plumbing Inc. tenía presencia en Michigan, Nueva York, Carolina del Norte y Ohio.

Según documentos de la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Nueva York, entre enero de 2022 y diciembre de 2024 la empresa empleó a alrededor de 253 personas. Sin embargo, solo seis contaban con permiso legal para trabajar en Estados Unidos.

Moisés Orduna-Ríos fungía como presidente de la empresa, mientras Raquel Orduna-Ríos ocupaba el rol de tesorera y secretaria. Las autoridades afirman que ambos supervisaban directamente la contratación y administración del personal, incluido el grupo de trabajadores sin autorización.

El DOJ sostiene que la pareja retenía los pasaportes de varios trabajadores y los alojaba en viviendas superpobladas o habitaciones de hotel pagadas por la empresa. Durante un registro en el verano de 2025, agentes federales encontraron a nueve hombres viviendo en una casa casi vacía en Rochester, Nueva York.

Además, la Patrulla Fronteriza y el ICE detuvieron a 23 trabajadores indocumentados vinculados a la compañía en operativos en Nueva York y Carolina del Norte.

Los investigadores también reportaron haber hallado mensajes de WhatsApp entre Moisés Orduna-Ríos y empleados en los que se hablaba de nóminas, uso de tarjetas de crédito y advertencias para evitar llamados de atención de las autoridades.

En uno de los mensajes, se aconsejaba limitar las salidas y mantener un perfil bajo para evitar problemas.

Generaron más de $74 millones con el negocio de plomería

Un análisis financiero incluido en la acusación muestra que Orduna Plumbing generó cerca de 74 millones de dólares entre enero de 2022 y agosto de 2025. Según los fiscales, parte de estos ingresos se utilizó para realizar pagos a trabajadores sin permiso laboral a través de múltiples cuentas bancarias controladas por la pareja.

Moisés y Raquel comparecieron por primera vez ante un tribunal del Distrito Este de Michigan y fueron liberados bajo condiciones específicas. Su próxima cita judicial está programada para el 2 de diciembre de 2025 en Nueva York.

Si resultan culpables, podrían enfrentar hasta 10 años de cárcel y multas calculadas a partir de $3,000 por cada trabajador indocumentado empleado.

