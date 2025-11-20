Arrestan a una pareja por contratar a 253 inmigrantes indocumentados para su negocio
Una pareja de Michigan fue detenida por emplear a 253 inmigrantes indocumentados en su empresa de plomería, según autoridades federales
Una pareja de Michigan fue detenida tras una investigación federal que señala que su empresa de plomería le otorgó empleo a 253 inmigrantes indocumentados durante varios años.
De acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ), Moisés Orduna-Ríos, de 36 años, y Raquel Orduna-Ríos, de 30, enfrentan cargos por conspiración, transporte y alojamiento de trabajadores sin autorización, además de empleo ilegal y lavado de dinero, reseña Newsweek.
Ambos fueron arrestados recientemente y, como en todo proceso judicial, se presumen inocentes hasta que exista un veredicto.
Solo 6 de los inmigrantes empleados tenían permiso legal para trabajar
La compañía, Orduna Plumbing Inc. tenía presencia en Michigan, Nueva York, Carolina del Norte y Ohio.
Según documentos de la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Nueva York, entre enero de 2022 y diciembre de 2024 la empresa empleó a alrededor de 253 personas. Sin embargo, solo seis contaban con permiso legal para trabajar en Estados Unidos.
Moisés Orduna-Ríos fungía como presidente de la empresa, mientras Raquel Orduna-Ríos ocupaba el rol de tesorera y secretaria. Las autoridades afirman que ambos supervisaban directamente la contratación y administración del personal, incluido el grupo de trabajadores sin autorización.
El DOJ sostiene que la pareja retenía los pasaportes de varios trabajadores y los alojaba en viviendas superpobladas o habitaciones de hotel pagadas por la empresa. Durante un registro en el verano de 2025, agentes federales encontraron a nueve hombres viviendo en una casa casi vacía en Rochester, Nueva York.
Además, la Patrulla Fronteriza y el ICE detuvieron a 23 trabajadores indocumentados vinculados a la compañía en operativos en Nueva York y Carolina del Norte.
Los investigadores también reportaron haber hallado mensajes de WhatsApp entre Moisés Orduna-Ríos y empleados en los que se hablaba de nóminas, uso de tarjetas de crédito y advertencias para evitar llamados de atención de las autoridades.
En uno de los mensajes, se aconsejaba limitar las salidas y mantener un perfil bajo para evitar problemas.
Generaron más de $74 millones con el negocio de plomería
Un análisis financiero incluido en la acusación muestra que Orduna Plumbing generó cerca de 74 millones de dólares entre enero de 2022 y agosto de 2025. Según los fiscales, parte de estos ingresos se utilizó para realizar pagos a trabajadores sin permiso laboral a través de múltiples cuentas bancarias controladas por la pareja.
Moisés y Raquel comparecieron por primera vez ante un tribunal del Distrito Este de Michigan y fueron liberados bajo condiciones específicas. Su próxima cita judicial está programada para el 2 de diciembre de 2025 en Nueva York.
Si resultan culpables, podrían enfrentar hasta 10 años de cárcel y multas calculadas a partir de $3,000 por cada trabajador indocumentado empleado.
