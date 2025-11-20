¿Cuáles peticiones migratorias ante USCIS que aumentarán de precio en 2026?

Entre $5 y $10 dólares aumentarán varias solicitudes ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en 2026, considerando la inflación, informó la agencia.

Varios de los costos ya habían sido actualizados este año con base en la llamada “gran y hermosa ley” o Ley H.R. 1, aprobada por los republicanos en el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump.

USCIS publicó en el Registro Federal el aviso de las nuevas tarifas, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

“Hemos publicado un aviso en el Registro Federal que indica que ciertas tarifas relacionadas con la inmigración, contempladas en la Ley H.R.1, aumentarán para el año fiscal 2026”, indicó la agencia. “Estos ajustes reflejan la inflación acumulada entre julio de 2024 y julio de 2025”.

Se trata del primer incremento por inflación bajo la nueva ley fiscal y presupuestal.

“Las nuevas tarifas ajustadas por inflación entrarán en vigor el 1 de enero de 2026. Si usted presenta una solicitud de beneficio con matasellos del 1 de enero de 2026 o posterior, que requiera alguna de estas tarifas de la Ley H.R. 1, deberá incluir la nueva tarifa correspondiente al beneficio específico que solicita”, indicó la agencia.

La petición del Documento de Autorización de Empleo (EAD) aumentará de $550 a $560 dólares, pero la renovación aumentará a $280 dólares.

La petición para el Estatus de Protección Temporal (TPS) pasará de $500 a $510 dólares, pero el costo por peticiones iniciales se mantiene en $500 dólares.

El cálculo de las nuevas tarifas incluye un redondeo a la baja, como marca la ley.

“Respecto a las tarifas descritas en este aviso, la ley establece claramente que las agencias deben redondear los ajustes por inflación a la baja al dólar más cercano o, en la mayoría de los casos, al ‘múltiplo de $10 inmediatamente inferior'”, indicó la agencia. “De conformidad con la ley, cuando corresponda, el USCIS redondea a la baja al múltiplo de $10 inmediatamente inferior en lugar de redondear al múltiplo de $10 más cercano”.

Los costos de otros servicios no fueron contemplados en esta primera decisión, pero USCIS indicó que informará sobre ajustes basados en la Ley H.R.1, según el documento emitido por el actual director de la agencia Joseph B. Edlow.

¿Y la tarifa por petición de asilo?

Dentro de los costos destaca la petición de asilo, ya que la nueva ley incluyó un precio de $100 dólares que antes no existía.

El costo actualizado con la inflación será para los casos de renovación del proceso. En 2026 costará $102 dólares, pero eso dependerá del actual proceso judicial, luego de la impugación por parte de organizaciones civiles, que han obligado a evitar este cobro, luego de la decisión del 30 de octubre del Tribunal Distrito de Maryland sobre el caso Asylum Seeker Advocacy Project v. United States Citizenship and Immigration Services, et al..

“[La corte] suspende temporalmente la implementación de las disposiciones relativas a la Tarifa Anual de Asilo (TAA) por parte del USCIS”, indica la agencia. “El USCIS discrepa enérgicamente de la orden del Tribunal, pero acatará sus términos a la espera de una posible revisión judicial posterior”.

Se recomienda a las personas que realicen algún trámites migratorios revisar las tarifas vigentes, ya que la agencia ha determinado que incluir el pago incorrecto de la petición podría derivar en un rechazo inicial de proceso.