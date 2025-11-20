Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 20 de noviembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este jueves 20 de noviembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.38 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.98 y 18.35 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un valor de 18.38 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.26 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de mercados. Su cotización está este jueves en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios línea en su cotización de hoy. Luego de mantener ayer a la baja, hoy su valor es de 495.92 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 62.77 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.38 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.26 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 495.92 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.77 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te aconsejamos comparar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Identifica el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.