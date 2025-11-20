El demócrata Al Green promete presentar artículos antes de Navidad para destituir a Donald Trump

Al Green, representante por Texas, promete que antes de Navidad presentará nuevos artículos de juicio político dirigidos a destituir a Donald Trump como presidente de la nación.

Sin precisar qué tipo de acciones llevará a cabo, el demócrata originario de Arkansas asumió el reto de forzar una votación sobre sus resoluciones antes de que el Congreso salga de vacaciones para celebrar las fiestas de fin de año.

“No basta con presentarlas y no someterlas a votación. Llevaremos esos artículos de acusación a votación en el pleno como una resolución privilegiada. Y se votarán. Que se decida lo que tenga que ser”, indicó ante varios representantes de los medios informativos en las inmediaciones del Capitolio.

Lo complejo de la misión de Green es que la Cámara de Representantes está dominada por los conservadores y en una votación no hay manera que respalden cualquier acción dirigida a perjudicar a Trump.

No obstante, el aguerrido político confía en que los argumentos presentados serán convincentes y hasta los republicanos lo respaldarán.

“Mientras estemos al frente, nos negamos a permitir la desaparición de nuestra democracia”, exclamó.

En marzo, Al Green fue expulsado de la Cámara de Representantes por interrumpir el discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso. (Crédito: Karen Warren / AP)

Esta es la quinta ocasión en que Al Green intenta truncarle el camino a Donald Trump, pero su lucha no ha encontrado eco ni entre los miembros de su propio partido.

En junio, el representante por Texas forzó una votación acusando al mandatario de la nación de abuso de poder al lanzar ataques militares contra Irán sin la aprobación del Congreso.

Lo sorprendente fue que la mayoría de los demócratas, lejos de apoyarlo, se aliaron a los conservadores y la votación resultó por demás penosa a su propuesta con un resultado final de 344 en contra y sólo 79 a favor.

A sabiendas de lo que ha ocurrido en el pasado con sus iniciativas para destituir a Trump, esta vez Al Green afirmó tener a la Constitución de su lado.

“Me encantaría tener una mayoría, pero la Constitución no contiene ni una sola palabra que indique que se necesita una mayoría para iniciar un juicio político. Simplemente no existe. El juicio político, la condena y la destitución son la solución, porque la Corte Suprema le ha otorgado inmunidad”, enfatizó.

Sigue leyendo:

• Al Green, representante por Texas, presentó un artículo de impeachment en contra de Donald Trump

• Quién es Al Green, el combativo congresista demócrata que fue expulsado del discurso de Trump

• Trump se deshace de quienes testificaron contra él en ‘impeachment’, pese advertencias de republicanos