Arrestados exjefe de bomberos y su esposa en Pensilvania por presunta conducta inapropiada con menor

Nathan Turner, exjefe del Departamento de Bomberos Voluntarios de Fair Oaks, y su esposa, Stephanie Ann Turner, fueron arrestados en Leet Township, Pensilvania, tras una investigación que los vincula con presunta conducta inapropiada hacia un joven de 14 años que formaba parte del cuerpo de voluntarios.

El adolescente habría considerado al matrimonio como figuras de confianza dentro del departamento, pero la relación derivó en situaciones que los fiscales califican como una violación grave de esa posición de autoridad y responsabilidad, según documentos judiciales citados por WPXI.

Mensajes comprometedores hallados en investigación paralela

De acuerdo con los documentos, la esposa comenzó a coquetear con él y a hablar sobre la esperanza de que eventualmente tuvieran relaciones sexuales.

También una vez caminó en topless cuando el niño visitó su casa de Leet, e incluso se bajó los pantalones y mostró sus partes privadas. La mujer bromeó al respecto con su esposo.

“Literalmente te quitaste los pantalones delante de él”, le escribió el jefe de bomberos a su esposa el verano pasado, según documentos judiciales obtenidos por WPXI.

“Sí, lo hice”, supuestamente admitió.

Las autoridades indicaron que los mensajes que dieron origen al caso fueron encontrados cuando el teléfono de Nathan Turner fue confiscado como parte de otra investigación relacionada con su anterior empleo en la Autoridad del Agua de Sewickley.

La revisión del equipo reveló comunicaciones que, según los investigadores, respaldaban las acusaciones de conducta indebida hacia el menor.

Cargos presentados

Los Turner fueron acusados ​​de corrupción de menores, contacto ilegal con un menor, exposición indecente, acoso, lascivia abierta y conspiración criminal.

Ambos quedaron bajo custodia del condado de Maricopa mientras avanza el proceso judicial.

El Departamento de Bomberos Voluntarios de Fair Oaks calificó las acusaciones como “preocupantes y graves” y confirmó que ninguno de los dos continúa vinculado a la organización.

“El Sr. Turner y su esposa ya no están asociados con el departamento y no participan en ninguna función con la institución”, señaló el cuerpo de bomberos en un comunicado oficial.

Nathan Turner había renunciado al cargo de jefe en agosto de 2025, meses antes de conocerse públicamente la investigación.

