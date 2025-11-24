Horóscopo de hoy de Nana Calistar 24 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Andas en días en que cualquier cariñito te puede tumbar, y no precisamente del sofá. Posibilidades altísimas de encamarte con una amistad, y mira, no es que esté mal, pero contigo nada es casual: tú te enamoras hasta del modo en que te respiran cerca. Así que aguas, porque un “amiguito con derechos” puede convertirse en un enredo emocional que luego ni el arcángel San Miguel va a querer desamarrar.
Viene una llamada o mensaje que te va a caer como agüita fresca en día de calor. Te levanta el ánimo y te hace recordar que todavía hay gente que sí vale la pena. En la familia se acomodan problemas y se cierran heridas viejas. Pero también estás rodeándote de gente recién conocida que trae vibras más sospechosas que el descuento de un celular sin caja. No confíes tanto, si apenas las conoces y ya quieren saber tu vida entera.
A la fregada la hipocresía: si ya te mintieron, es porque ya te tomaron la medida. Y tú, Leo, cuando perdonas de más, te conviertes en target perfecto para que te vuelvan a ver la cara. Si te duele, habla. Si sospechas, pregunta. Si dudas, aclara. Necesitas levantarte y dejar de culparte por cosas que NO fueron tu culpa. Tu corazón no se hizo para cargar pecados ajenos. Si quieres avanzar, deja de arrastrar lo que ya pesaba desde el año pasado.
Se ve negocio con familiar o amistad, y si se ponen truchas, puede funcionar muy bien. Pero por el amor de los cielos felinos, deja de hacer a un lado a quien siempre te ha apoyado, por andar queriendo quedar bien con quien ni te contesta el mensaje. Las oportunidades no son tortillas para voltearse cuando quieras. Aprovecha lo que se te da HOY.
VIRGO
Si tienes pareja, ya no le saques la vuelta a la conversación INCÓMODA. Es momento de poner las cartas sobre la maldita mesa y sacar todo eso que te has guardado y que te ha quitado noches enteras de sueño.
Las dudas no desaparecen solas, se hacen más grandes. Y tú no estás para cargar explosivos emocionales. Si ya no confías, si algo te suena raro, si te duele el alma de solo pensarlo, ¿qué haces ahí? Cuando el amor es real, NO hay dudas que duren meses.
Pero si aún se quieren, hablen, arreglen y respiren. Si se aman, todavía hay mucho qué rescatar.
Se viene reunión familiar, risas, comida rica, pero también una que otra lengua larga. Cuida tus palabras porque luego tú solito te haces la maldad diciendo cosas que te dejan mal parado. Tienes la mente llena de metas, ambiciones y planes, pero te falta ese empujón perrón que te haga creer que mereces lo que sueñas. A ti te encanta el confort y la vida bonita, así que deja de sabotear tus proyectos con dudas mensas.
Este noviembre del 2025 te está dando una energía bien poderosa: lo que emprendas, se te acomoda; lo que pidas, se te concede; lo que muevas, florece. Pero necesitas acción, no excusas. Y ya basta de mendigar cariño o atención. Quien te quiera, te lo demuestra SIN que tú tengas que rogar. Enfócate en tu felicidad individual, porque cuando tú estás bien, todo cae por su propio peso. Y el que quiera tu amor, lo va a tener que merecer.
LIBRA
Traes un mundo enorme a tus pies, pero te lo estás negando tú solito por seguir cargando culpas ajenas. Deja ya de auto-shingarte, porque si no te sueltas del pasado, vas a seguir patinando en el mismo lodo emocional de siempre. Ese amor que traes atorado nomás te está restando. Son discusiones por fregaderas, pleitos que se repiten, heridas que nunca sanan. No confundas costumbre con amor.
Y menos sigas ahí porque “llevan tiempo”. También los dolores llevan tiempo, ¿y por eso los quieres guardar?
Tu problema no es la gente: es la tomadera y el desmadre que te pones cuando te entra la melancolía. Muchas de tus tristezas son químicas, no emocionales. Bájale tres rayitas al chupe y sube tres rayitas a la vida saludable. Te urge un reseteo mental. Cuida a las personas buenas que tienes cerca. No las pierdas por andar cargando amistades que solo te buscan cuando necesitan algo. Tú no eres banco, terapeuta ni pañuelo de nadie.
Si no tienes pareja, NO te apures. Arregla primero tu corazoncito, tu paz mental, tu rutina y tus prioridades. Cuando estés bien, el amor que buscas llegará sin que lo persigas. Vienen proyectos perrones, crecimiento económico y la oportunidad de sacar adelante algo que habías dejado en pausa por miedo o flojera. También se marca un viaje, reencuentro con una amistad del pasado y un recordatorio del universo: Muévete, haz ejercicio, respira aire fresco —tu cuerpo pide libertad.
ESCORPIÓN
Tú que eres tan intens@, viene viaje o salida de la ciudad que no solo te va a caer bien, te va a renovar el alma. Pero mientras eso pasa, prepárate para preocupación por la salud de un familiar. Nada grave si se atiende a tiempo. Te van a buscar con un negocio milagro o venta sospechosa. No te me dejes engatusar, porque tú eres confiado cuando te hablan bonito, y ahí es donde te pueden dejar sin un peso.
Si te dicen “invierte poquito y ganas mucho”, corre. Es estafa.
Hay alguien del círculo de una amistad queriendo sacarte información. No caigas. Tú eres escorpión: hueles el chisme a metros. Y vas a toparte con expareja o examigo, y ahí vas a ver con tus propios ojos que el karma no falla. Tú tranquilo, no necesitas venganza, la vida ya cobró factura.
Si sigues arrastrando amorcitos medios muertos, vas a seguir sufriendo. Tú no naciste para ser segunda opción ni plan B de nadie.
Quien te quiere, se queda. Quien no, que se largue. Y no permitas que te traigan como veladora: prendido un día y apagado tres. Tú no eres decoración de altar. Si tienes pareja, y han tenido broncas de celos o lana, tranquila la cosa: viene una etapa más suave, donde por fin se ponen de acuerdo y avanzan como equipo.
Vienen insomnios por pensamientos que no te dejan en paz. Deja de darle vueltas a lo que no puedes cambiar y enfócate en lo que SÍ puedes resolver. Y AGUAS: chismes, malos entendidos y gente metiche te podrían meter en broncas. Habla lo justo y necesario. Se marcan pérdidas de objetos, trámites pendientes y una necesidad urgente de cerrar ciclos que te están drenando la energía.
ARIES
En cuestiones de dinerito vienen días bravos, de esos donde uno siente que el viento se lleva hasta las ganas de vivir. Lo que te llegue, guárdalo, porque si lo gastas en p3ndejadas, después no te va a alcanzar ni pa’ los chicles. Estás entrando en una racha donde la economía se va a mover lento, así que es momento de ponerte bien trucha y no andar de gastalon@ como si fueras dueño de Soriana.
En el trabajo, no caigas en chismes baratos. Tú enfócate en lo tuyo, porque si te metes en broncas ajenas, terminarás pagando platos que ni siquiera rompiste. Una amistad se va a alejar de ti sin explicación, pero mejor, porque últimamente nomás te traía arrastrando su mala vibra. Si tienes pareja, mira, no le busques tres pies al gato, no provoques pleitos por celos o escenas pen$dejas que solo desgastan la relación. Si no tienes piores nada, date el chance de conocer a esa personita que te anda rondando. Te puede sorprender más de lo que imaginas y algo bien bonito puede nacer ahí.
No tomes decisiones de negocios en estos días, porque la energía no está clara y podrías cometer errores caros. Un amor viejo podría aparecer queriendo revivir lo que ya se murió. No caigas, eso ya es pasado y ya no cuadra con lo que eres hoy. En tu familia surgirán chismes y habladurías de colonia. Tú no te metas. Deja que ladren, que al final el perro que ladra no muerde, y menos cuando ni pa’ el gasto te dan. Vive tu vida como te dé la gana, sin pedir autorización ni aprobación. Por último, un rompimiento ajeno —de una amistad o pareja cercana— se va a revelar y te vas a quedar con el ojo cuadrado. Pero no te metas, nomás mira y aprende.
TAURO
Criatura cabezuda pero noble, este noviembre del 2025 te pide que reconozcas esos errores del pasado que te da vergüenza aceptar. No para que te flageles, sino para que aprendas y no vuelvas a caer en la misma piedra… ni en el mismo pendejo. Perdónate y perdona a quien te shingó, porque si sigues cargando rencores, vas a vivir atorad@ en la misma energía podrida de siempre. Y sí, estos días andarás bien hocicón u hocicona, sueltas verdades sin filtro y eso puede meterte en pleitos con gente que ni la debe ni la teme. Bájale tres rayitas al coraje y deja de involucrar a terceros en tus temas personales. No armes tormentas en vasitos de agua.
Respeta cómo piensan los demás. Lo que no te sirva, tíralo, pero no te desgastes intentando cambiar gente que ni quiere mejorar.
Si tienes relación, aguas: vienen celos, malas vibras y tentaciones, especialmente por nuevas amistades de tu pareja que andan tirando veneno en tu nombre. Abre bien los ojos. En lo personal, una amiga saldrá con su domingo siete y esa noticia te va a mover emociones, recuerdos y hasta ganas de chisme, pero mejor apóyala y cállate la boca —no necesita más caos.
Se marca oportunidad de un viaje cerquitas de la ciudad con tu familia. Te va a caer como bálsamo porque necesitas salir de la rutina y despejar la cabeza. Y recuerda: la felicidad que buscas está en camino, pero necesitas dejar de buscarla en el lugar equivocado. No te sabotees solo/a.
GÉMINIS
El trabajo y el dinero se mueven a tu favor. Lo relacionado con compras, ventas y movimientos rápidos te va a dejar buenos ingresos, así que aprovecha mientras la suerte te guiñe el ojo. Pero cuida la salud: vienen molestias en la garganta, alergias y dolores de espalda. Y sí, bájale a las harinas, que ese cuerpazo criminal lo estás dejando perder por andar comiendo como si no hubiera mañana.
Si tienes pareja, vienen días hermosos, de esos que parecen novela: compromisos, decisiones serias y uniones que huelen a futuro bonito. No arruines el encanto metiéndote en los pedos de tus amistades. Déjalas que se shinguen solas, que cada quien aprende como puede.
Si te sientes indeciso, toma la decisión que te haga sentir paz, no la que te haga quedar bien con otros. Tus amistades se fortalecen, llega gente nueva con buena vibra y te vas a sentir más acompañad@ que en meses pasados.
Necesitas perdonar lo que te dolió. Es tu pase de salida para avanzar.
Tu familia te necesita cerca; últimamente los tienes muy abandonados. Y tú también necesitas apapacho familiar, aunque te hagas el fuerte.
Lo relacionado con exparejas se acomoda. Si hubo malos entendidos, por fin se aclaran.
Pero lo más fuerte: te reencontrarás con una persona que te movió el mundo hace tiempo. Ese encuentro te va a encender la sangre y te va a poner maripositas hasta en el alma.
Limpia tu entorno de gente pen$deja, envidiosa o metiche. Elimina contactos que solo están para vigilar tus redes. Tú no eres circo para que anden viendo tu vida sin aportar nada.
CÁNCER
Por fin se te ve recuperando energía, ganas y brillo, como cuando te levantas después de una buena shinga emocional. Si tienes pareja, prepárate: vienen días de mucha pasión.
Pero llévatela tranquilo, no quieras aplicar posiciones olímpicas si traes la espalda jodida. Ya sé que te encanta la cochinada, pero cuídala. Aléjate de fumadores, porque estarás sensible a enfermedades de pulmón y vías respiratorias. Tu corazón es bueno, aunque seas bien jijo de la fregada a veces. Pero si tienes pareja, evita repetir patrones tóxicos de relaciones pasadas.
La historia no tiene por qué repetirse… a menos que tú la provoques.
Un nuevo amor se consolida para quienes están solteritos. Vienen tiempos de ilusión, pero también de responsabilidad: no andes prometiendo lo que no puedes cumplir. Ten cuidado con tus pensamientos. Lo que imaginas, lo atraes. Y tú, Cáncer, eres tan emocional que lo que pasa por tu cabeza puede volverse realidad. No atraigas desgracias por andar de dramátic@.
Vienen días de posibles intoxicaciones. Cuida lo que comes y dónde lo comes. También necesitas limpiar tu círculo: hay gente que nomás te trae problemas y te mete en pedos. Ábreles la puerta y diles “con permiso, gracias por participar”. Si usas bien tus palabras —y no tu lado hiriente— vas a conseguir lo que quieras. Y si estás solter@, no seas tan exigente. “Como esté el sapo es la pedrada”, pero también recuerda: no pidas lo que tú mismo no das.
PISCIS
Tú eres de corazón noble pero bien aporreado. Por eso te da miedo iniciar una nueva relación: porque aún traes los raspazos emocionales del pasado. Pero ya estuvo bueno, criatura. Cierra ese capítulo que ya huele a humedad y date permiso de conocer nuevas caricias —digo, nuevas personas— que te enseñen lo que es el amor bonito, no ese amor tóxico que te tenía llorando hasta por los codos. Se viene viaje o escapadita de fin de semana que te va a relajar la mente. Un amigo o amiga te va a buscar solo para tirarte su basurero emocional encima, pero tú escucha nomás lo necesario, porque luego te dejan con el costal de broncas a ti.
Arreglas documentos, se te puede descomponer aparato eléctrico o carro, y te enterarás de mentiras de amistades. No te sorprendas, tú siempre has sido imán para gente doble cara, pero ahora ya sabes detectarlos. Si en el trabajo ha habido broncas, todo mejora. No te metas en pedos ajenos y dedícate a lo tuyo. Si tienes pareja, no te claves en pleitos tontos ni te pongas a amargar el día: estos días son perfectos para reconciliarse, abrazarse y encamarse si se puede.
Déjate de mam$adas, Piscis. Tú no necesitas a nadie para ser feliz, nomás te necesitas a ti y a tu paz. Suelta el pasado, mándalo a la fregada y deja de repetir los mismos patrones que ya sabes cómo terminan. No discutas con quien solo ladra por ladrar. Enfócate en tus proyectos, porque conforme te enfoques, así se van a cumplir. Cuídate de caídas, golpazos, tropiezos y accidentes tontos: andas distraído como si vivieras en capítulo final de telenovela.
Y si piensas que irte de jarra te va a llenar el vacío emocional, estás bien equivocad@. Las cosas simples —la calma, la gente buena, la tranquilidad— son las que van a traerte la felicidad real.
ACUARIO
Andas en una situación confusa que te trae el alma hecha nudo. Y sí, te urge tomar una decisión, pero antes consúltalo con tu familia. Ellos te darán otro ángulo que tú, por irte de corazónazo, no estás viendo. Cuando uno decide con pura emoción, termina regándola feo. Viene fiesta o reunión donde la pasarás bien, pero también se marca enfermedad de una amistad. Te buscarán para ofrecerte negocio, producto o “gran oportunidad”, pero tú no eres tan menso: huele a trampa desde lejos.
Aguas con endeudarte más, porque podrías terminar en el buró con más marcas que cuaderno de primaria.
Aléjate de manipuladores y chismosos.
Van a querer envolverte con palabras bonitas para sacarte dinero o ponerte a trabajar sin ganar nada. No estás en tu mejor momento para créditos ni compromisos financieros; deja esas shingaderas para el próximo ciclo. Una amistad anda ladrando pestes de ti. Ahí tú decides: o te la shingas bonito, o le sacas sus trapos al sol para que se eduque y sepa que no estás hecho de plastilina.
Cuida lo que cuentas de tu vida personal. No toda la gente merece saber tus movimientos, Acuario. Y en el amor… ay mijo/mija…
Eres buenísimo para la caricia, PERO últimamente has flojeado y tu cama ya parece trámite burocrático: siempre lo mismo. Renueva la dinámica, ponle sabor, dale vida al delicioso porque si no, te me vienen rutinas bien gachas.
Despréndete de relaciones prohibidas o donde tú das todo y recibes migajas. No pierdas tu tiempo en quien no te corresponde al mismo nivel. Tu casa necesita limpieza energética. Tira cosas viejas, mueve muebles, saca ropa que ya no usas. Le andas huevoneando tanto que por eso nada cambia. Los cambios no llegan solos: tú tienes que mover el trasero y hacer espacio para lo nuevo.
CAPRICORNIO
Viene viaje, embarazo en la familia y la aparición del amorcito del pasado que solo regresa a joder. Pero recuerda: ya comiste de ese plato, ya sabes a qué sabe y que no vale la pena repetir. No vuelvas a probar la misma basura emocional. Se marca compra importante que has planeado desde hace tiempo y recibirás invitación para salir a comer o ir al cine con amistades. Van a venir dolores musculares, molestias en riñones y retención de líquidos. Así que bájale a los chescos, refrescos y comida procesada; tu cuerpo te está pidiendo auxilio.
Vienen cambios fuertes y muy buenos. Te sacas broncas de encima, te liberas de cargas y por fin te llega una etapa donde podrás respirar sin sentir el mundo encima. No dudes en dar ese paso que llevas meses posponiendo.
Arriesga. Y si sale mal, mínimo ya lo viviste.
Es mejor arrepentirse de lo hecho que de lo que ni te atreviste.
Aguas con amores de una noche; tú eres de enamorarte rápido y podrías terminar más dolido que satisfecho. Se marca un encuentro intimo con amistad. Tú verás si te avientas o no. Si esas amistades ya te jodieron antes, ¿qué haces ahí todavía? La gente es bien perra: usan máscaras, inventan cuentos y te envuelven para volver a fregarte. Llega dinerito extra que te saca del hoyo económico. Pero operaciones, cirugías, procedimientos médicos NO están favorables: espera un poco. Cuidado con vecino o vecina chismosa. Te anda bufando a tus espaldas porque le arde tu brillo.
SAGITARIO
Te llega dinerito extra que te va a caer como bendición para comprar eso que has querido desde hace rato. También llega salida, paseo o rol con amistades que te hará despejar la mente. Una llamada o mensaje te va a alegrar el día más de lo que imaginas. Y sí, deja de ser tan frío con tu familia, ellos necesitan tu cariño aunque te hagas el independiente. Aléjate de gente deprimente, porque tú absorbes energías como esponja y luego terminas arrastrando tristezas que ni son tuyas.
No te ilusiones con la persona equivocada.
Y no confundas amistad con amor. Tu corazón ya ha sufrido demasiado, y aunque le da miedo volver a enamorarse, también le urge sentir esas emociones intensas que ya hasta habías olvidado. Abre bien los ojos: no creas en palabras bonitas, cree en hechos. Y no permitas traiciones dos veces: quien te falla una vez, te falla dos.
Viene viaje que te va a dar un respiro enorme.
Amores del pasado estarán rondándote, pero solo para demostrarte que ya no les perteneces. El amor no se acaba, solo cambia de cama. Dale pa’ delante sin miedo. Lo que la gente piense vale madre. Es tu vida, no una encuesta pública.
Cuida la comida chatarra porque podrías subir de peso en estos días. Si tienes relación, baja tus celos; en vez de andar revisando todo, sorprende a tu pareja con detalles lindos… que pueden terminar en un delicioso encuentro entre sábanas.