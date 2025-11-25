Emiten orden de arresto por cargos de pornografía infantil contra entrenador desaparecido en Virginia

Las autoridades de Virginia informaron este martes que se emitió una orden de arresto contra Travis Turner, de 46 años, entrenador del equipo Union High School Bears de Big Stone Gap, quien permanece desaparecido desde el jueves pasado.

De acuerdo con Robin Lawson, vocera de la Policía Estatal de Virginia, Turner es buscado por varios cargos, entre ellos presunta posesión de material ilegal y uso indebido de una computadora para contactar a una persona menor de edad. La investigación sigue abierta y podrían añadirse más cargos.

Lawson indicó que Turner es considerado actualmente un fugitivo, y que equipos especializados utilizan drones y perros rastreadores como apoyo en su búsqueda.

Desaparición ocurrió antes de un partido de postemporada

Turner desapareció el jueves, mientras su equipo se preparaba para enfrentar los playoffs estatales. A pesar de su ausencia en el encuentro más reciente, Union se impuso 12-0 frente a Graham High School, avanzando en la competencia regional.

El equipo, con marca de 12-0, se enfrentará a Ridgeview el sábado en la final regional. De ganar, pasará a las semifinales estatales del 6 de diciembre. Jay Edwards, entrenador asistente, asumió el cargo de manera interina.

Las autoridades no han confirmado vínculo con la escuela

La policía no ha precisado si los hechos investigados involucran directamente a miembros de la escuela o del equipo.

Por su parte, Mike Goforth, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Wise, confirmó que el entrenador se encontraba bajo licencia administrativa antes de su desaparición y que no tiene permitido ingresar a la institución ni mantener contacto con estudiantes mientras avanza el proceso legal.

Un representante legal de la familia de Turner pidió al público evitar conclusiones anticipadas y recordó que cualquier acusación debe resolverse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

“Seguimos orando por su regreso sano y salvo y por todos los afectados”, señaló el abogado Adrian Collins en un comunicado, pidiendo respeto a la privacidad.

Union High School, con alrededor de 660 estudiantes, se ubica en el extremo suroeste del estado, entre las ciudades universitarias de Knoxville y Blacksburg. El caso ha generado atención estatal mientras la comunidad permanece a la espera de avances en la búsqueda y el proceso judicial.

