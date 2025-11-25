Trump dice que “solo” se reunirá con Putin y Zelenski cuando acuerdo de paz sea definitivo

Donald Trump dijo que su plan para poner fin a la guerra en Ucrania ha sido “afinado” y que enviará al enviado Steve Witkoff para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin y al secretario del Ejército Dan Driscoll para reunirse con funcionarios ucranianos.

Sugirió que eventualmente podría reunirse con Putin y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, pero no hasta que se hayan logrado más avances en las negociaciones.

“Me mantendrán informado sobre todos los avances, junto con el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles”, añadió Trump en la publicación en redes sociales.

“Espero reunirme pronto con el presidente Zelenski y el presidente Putin, pero SÓLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final”.

“El plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes, y solo quedan algunos puntos de desacuerdo”, añadió Trump.

Trump había dado de plazo hasta este jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev.

Este acuerdo, que Washington le presentó a Zelenski la semana pasada, forzaría a Ucrania a reducir su Ejército y a ceder territorio a Rusia, incluidas zonas que no han sido conquistadas militarmente.

Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de diecinueve puntos, más favorable para Kiev y sus socios europeos, pero Moscú acusa a la iniciativa de intentar “socavar” el proceso de paz.

Sigue leyendo:

• Trump le concede a Zelensky menos de una semana para aceptar su plan de paz con Rusia

• Por qué Trump no ha logrado convencer a Putin para que acabe la guerra de Ucrania

• Rusia amenaza con retomar ensayos nucleares si EE.UU. realiza pruebas con armamento atómico