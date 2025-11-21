Trump le concede a Zelensky menos de una semana para aceptar su plan de paz con Rusia

El presidente Donald Trump le concedió al mandatario Volodymyr Zelensky menos de una semana para definir si acepta o no un plan de paz que le propone para ponerle fin al conflicto bélico entablado con Rusia desde febrero de 2022.

El republicano de 79 años dio un giro rotundo con respecto al apoyo que el demócrata Joe Biden les brindó a los ucranianos durante cerca de tres años.

Su plan de 28 puntos se vuelca por completo a favorecer al Kremlin, pues implica que Ucrania además de ceder gran parte de su territorio, reduzca el tamaño de sus fuerzas armadas a no más de 600,000 militares y además se comprometa a no unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Lo controversial es que, sin el apoyo financiero y armamentista de Estados Unidos, el gobierno de Zelensky queda indefenso para continuar resistiendo los embates de su rival, pues la ayuda de los países europeos resultaría insuficiente.

“He tenido muchos plazos, pero si las cosas van bien, se suelen prorrogar. Pero el jueves es la fecha límite”, expresó Trump durante entrevista telefónica concedida a Fox News dejando en claro que la respuesta de Ucrania debe llegar a más tardar el Día de Acción de Gracias.

Donald Trump optó por dejar Volodymyr Zelensky indefenso frente a Vladimir Putin. (Crédito: Ben Curtis / AP)

Al enterarse de lo benéfica que resulta la propuesta de Trump para sus intereses expansionistas, Vladimir Putin, presidente de Rusia, le externó ante el Consejo de Seguridad que la muestra expresada por el magnate estadounidense “podría constituir la base de un acuerdo de paz definitivo”.

Cabe señalar que Trump y Putin se reunieron a mediados de agosto en Anchorage, Alaska, y fue ahí donde se sentaron las bases que ahora tienen contra la pared a Ucrania.

A sabiendas de que su decisión carece ya de peso, Zelensky emitió un mensaje al pueblo ucraniano que lleva un tinte de derrota, pues prácticamente hacia donde se mueva habrá perdido la guerra.

“La presión sobre Ucrania es ahora la más intensa. Ucrania puede enfrentarse ahora a una elección muy difícil: o la pérdida de dignidad, o el riesgo de perder un socio clave, o 28 puntos difíciles, o un invierno extremadamente duro”, indicó.

Una vez que Ucrania acepte la propuesta de Trump habrá perdido a Crimea, Luhansk y Donetsk, regiones que pasarán a formar parte de Rusia.

Sigue leyendo:

Por qué Trump no ha logrado convencer a Putin para que acabe la guerra de Ucrania

Rusia amenaza con retomar ensayos nucleares si EE.UU. realiza pruebas con armamento atómico

Rusia a Trump: “Nadie quiere perder el tiempo”