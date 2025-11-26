Devastador incendio en complejo residencial de Hong Kong deja al menos 13 muertos y personas atrapadas

Al menos 13 personas han muerto a causa de un incendio devastador que ha arrasado un complejo de viviendas de gran altura en Hong Kong, según informaron las autoridades, y se informa que otras siguen atrapadas en el interior.

El director del Servicio de Bomberos, Andy Yeung, informó que un bombero se encuentra entre los fallecidos. En un comunicado de prensa, Yeung indicó que el hombre de 37 años llevaba nueve años ejerciendo como bombero. “Todos nuestros colegas están profundamente consternados por la pérdida de un compañero tan dedicado”, añadió.

Además, otras 15 personas han resultado heridas, según informó Chou Wing Yin, subjefe de ambulancias, en una conferencia de prensa el miércoles por la noche.

De acuerdo con AP, el voraz incendio generó una columna de llamas y una densa humareda al extenderse sobre los andamios de bambú instalados alrededor del exterior del complejo, en el distrito de Tai Po.

My deep condolences to the lives lost during the fiery blaze ravaging Hong Kong’s Tai Po neighbourhood today, including a firefighter🕯️ pic.twitter.com/nQU5jV8dtx — George Chen (@george_chen) November 26, 2025

Un video del lugar difundido por medios locales mostró al menos cinco edificios cercanos ardiendo, con llamas que salían de las ventanas de muchos apartamentos. Los bomberos lanzaban agua contra las intensas llamas desde lo alto de camiones con escalera.

El incendio se reportó inicialmente a media tarde, y desde entonces se ha elevado a la categoría 4, el segundo nivel de gravedad más alto, según informó el Departamento de Bomberos.

La policía ha recibido múltiples reportes de personas atrapadas en los edificios afectados. Los registros muestran que el complejo de viviendas constaba de ocho bloques con casi 2,000 apartamentos que albergaban a unas 4,800 personas.

This fire in Hong Kong’s Tai Po district killed at least 13 people (including a fire man). It’s raging out of control through 7 of 8 towers of this public housing development that’s home to more than 4,000 people#HongKong pic.twitter.com/vZvljZrclM — Ivan Watson (@IvanCNN) November 26, 2025

Lo Hiu-fung, miembro del Consejo del Distrito de Taipo, declaró a la cadena de televisión local TVB el miércoles que se creía que la mayoría de los residentes atrapados en el incendio eran personas mayores.

“Residentes cercanos, por favor, permanezcan en sus casas, cierren puertas y ventanas, mantengan la calma y eviten ir a las zonas afectadas por incendios”, escribió el Departamento de Bomberos de Hong Kong en Facebook.

Tai Po es una zona suburbana en el norte de Hong Kong, cerca de la frontera con la ciudad de Shenzhen, en China continental.

Sigue leyendo:

– Incendio en rascacielos de Chicago deja 1 muerto y 8 hospitalizados.

– Más de 100 personas atrapadas en el tejado por un incendio en el World Trade Center de Hong Kong.