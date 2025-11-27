Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 27 de noviembre al 3 de diciembre

Jueves 27

Pista de hielo en DTLA

La pista de hielo en Pershing Square (532 S. Olive St., Los Angeles) ya está funcionando justo bajo las estrellas del centro de Los Angeles. Hay música de DJ en días selectos. Termina el 11 de enero. Boletos $22. Informes holidayicerinkdowntownla.com.

Foto: Archivo Crédito: La Opinión

Pista de hielo en Santa Monica

La ciudad de Santa Monica ya tiene disponible su tradicional pista de hielo, justo en el corazón de la ciudad, en la esquina de la Fifth Street y la Arizona Avenue (1324 Fifth St., Santa Monica). Con sesiones cada hora, música de DJ en días selectos y eventos semanales temáticos. Termina el 19 de enero. Boletos $20. Informes iceatsantamonica.com.

Foto: Cortesía

Nueva exhibición en la Lisson Gallery

La Lisson Gallery (1037 N. Sycamore Ave., Los Angeles) presenta trabajos de la artista colombiana Olga de Amaral, que marca su primera exhibición en una década en la ciudad. Son trabajos de 1970 a 2018. Termina en enero. Entrada gratuita. Informes lissongallery.com.

Foto: Lisson Gallery

Holiday in the Park en Magic Mountain

Holiday in the Park en Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia) ofrece a los visitantes un escenario con más de dos millones de luces y adornos gigantes. Cada noche incluye bailarines, cantantes y la impresionante iluminación de un árbol de navidad enorme. En días selectos de hoy jueves al 4 de enero. Boletos desde $69. Informes sixflags.com.

Foto: Cortesía

Experiencia con slime en el Sloomoo Institute

Las personas de todas las edades pueden visitar el Sloomoo Institute (157 S Fairfax Ave., Ground Floor, Los Angeles), una experiencia con limo o slime, como se conoce en inglés. Los asistentes podrán jugar en este local temporal con más de 500 galones de limo. Termina el 21 de diciembre. Boletos desde $28. Informes sloomoo.com.

Foto: Cortesía

Viernes 28

Netón Vega en el Peacock

El cantante de música urbana y corridos tumbados, Netón Vega (izq.), trae su gira El Baile a California, y la presentará en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) acompañado de invitados especiales. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $70. Informes axs.com.

Foto: Archivo Crédito: Spotify | Cortesía

Winter Fest OC en el OC Fair and Event Center

Winter Fest OC, con una pista de patinaje sobre hielo bajo las estrellas, un tobogán de 45 metros de largo, música en vivo, luces y la zona de juegos de nieve ampliada, regresa al OC Fair and Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa). A partir del viernes y hasta el 4 de enero. Boletos desde $26. Informes winterfestoc.com.

Foto: Cortesía

Sábado 29

Ballet Grandeza Mexicana en el Luckman

El ballet folklórico Grandeza Mexicana presentará en el Luckman Fine Arts Complex (5151 State University Dr., Los Angeles) su Mexican Christmas Celebration, una fiesta navideña con la actuación del Mariachi Arcoíris, vistosos trajes mexicanos, baile y música en vivo. Sábado a las 8 pm. Boletos desde $25. Informes theluckman.org.

Foto: Cortesía

Lunes 1

Ceremonia navideña en el Music Center

La L.A. County Tree Lighting Ceremony que tendrá lugar en la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) contará con la actuación de The Blackberry Project y del Coro De la Iglesia de Pasadena. Habrá chocolate caliente y actividades culturales. Lunes de 5 a 8 pm. Evento gratuito. Informes musiccenter.org.

Foto: Cortesía

Martes 2

Tinselcolor en CineVita

El ícono internacional, Joey McIntyre, será el titular de la producción de estreno mundial, Tinselcolor: Holiday Soundtracks Live, un concierto que celebra la música de las películas navideñas más memorables. En días selectos del martes al 30 de diciembre en CineVita (1248 S. District Dr., Inglewood). Boletos desde $30. Informes thecinevita.com.