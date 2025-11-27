Arrestan en Virginia a dos hermanos que supuestamente planeaban atacar a agentes de ICE

Dos hermanos fueron arrestados en Virginia luego de que un oficial de policía fuera de servicio informara haberlos escuchado discutir supuestos planes para “matar oficiales de policía y agentes de ICE”, según informó este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los detenidos fueron identificados como John Wilson Bennett y Mark Booth Bennett, ambos ciudadanos estadounidenses. El DHS señaló que la investigación conjunta con el Departamento de Policía de Virginia Beach comenzó el 17 de noviembre tras la denuncia del oficial.

Arresto en el aeropuerto y cargos formales

De acuerdo con la información oficial, Mark Bennett habría mencionado que viajaría a Las Vegas para reunirse con otras personas y adquirir armas de fuego para ejecutar los presuntos ataques. Fue arrestado el 19 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Norfolk, donde tenía previsto abordar un vuelo con destino a esa ciudad.

Ese mismo día fue detenido en Virginia Beach su hermano John Bennett, quien se desempeña como subdirector de la escuela secundaria Kempsville.

Ambos enfrentan cargos por “conspiración para cometer lesiones maliciosas”, según los registros judiciales.

DHS: “Es escalofriante”

La subsecretaria adjunta de asuntos públicos del DHS, Tricia McLaughlin, calificó los señalamientos como “escalofriantes”.

“Es perturbador que un ser humano, y mucho menos un educador infantil, planee emboscar y matar a agentes del orden, ofreciendo detalles como adquirir un rifle de alto calibre”, señaló en un comunicado.

McLaughlin también destacó lo que describió como un aumento significativo en amenazas y agresiones contra oficiales de inmigración, que incluyen doxing, acoso y señalamientos contra sus familias.

La defensa cuestiona la interpretación de los hechos

Durante una audiencia en el Tribunal General de Distrito de Virginia Beach, los abogados de los hermanos argumentaron que la conversación escuchada se basaba en rumores, y aseguraron que los Bennett no representaban una amenaza real para la comunidad.

Afirmaron además que Mark Bennett viajaba a Las Vegas para asistir a una carrera de Fórmula 1, no para comprar armas de fuego.

Ambos fueron puestos en libertad bajo arresto domiciliario, con medidas de supervisión previa al juicio.

Contexto de tensiones y operativos migratorios

El caso surge en medio de un clima nacional marcado por mayores tensiones en torno a la aplicación de las leyes federales de inmigración, así como por operativos ampliados conducidos por Seguridad Nacional bajo las directrices del gobierno estadounidense.

El Departamento de Policía de Virginia Beach confirmó los arrestos. Su jefe, Paul Neudigate, calificó las acusaciones como “increíblemente alarmantes”.

