En un desarrollo legal que podría sentar precedentes para la regulación de la inteligencia artificial, OpenAI ha presentado su defensa oficial ante la demanda interpuesta por la familia de Adam Raine, el adolescente de 16 años que se quitó la vida tras meses de interacción con ChatGPT.

En los documentos judiciales presentados este martes, la tecnológica argumenta que no tiene responsabilidad legal en el deceso, sosteniendo que el joven eludió activamente los controles de seguridad de la plataforma para acceder a información prohibida sobre métodos de suicidio.

La respuesta de la compañía, dirigida por Sam Altman, busca desestimar las acusaciones de homicidio culposo presentadas por Matthew y Maria Raine en agosto. La defensa se centra en la premisa de que Adam violó los Términos de Uso de ChatGPT al realizar maniobras técnicas para forzar al chatbot a generar contenido que sus filtros estándar habrían bloqueado, una práctica conocida en el sector como “jailbreaking”.

La defensa técnica: elusión de barreras y violaciones de uso

El argumento central de OpenAI se basa en la conducta del usuario frente a la herramienta. Según el expediente legal, la compañía sostiene que sus sistemas de seguridad funcionaron correctamente dentro de los parámetros normales, pero fueron superados intencionalmente.

Los abogados de la empresa afirman que Adam utilizó técnicas de manipulación de instrucciones (prompts) para engañar al modelo, logrando así que este ignorara sus directrices de seguridad y proporcionara información detallada sobre sobredosis de medicamentos y envenenamiento por monóxido de carbono.

OpenAI enfatiza que los términos de servicio prohíben explícitamente intentar eludir cualquier medida de protección o mitigación de seguridad. En su escrito, la empresa señala factores externos como causales de la tragedia, citando el historial médico del adolescente, que incluía depresión severa e ideación suicida previa, así como el uso de medicación psiquiátrica que, según la defensa, podría haber exacerbado su condición.

El contraste entre las advertencias y la “planificación asistida”

Uno de los puntos más controvertidos del litigio es la disparidad entre los mecanismos de seguridad automatizados y las respuestas finales del chatbot. OpenAI presentó datos que indican que, durante los nueve meses de uso de la cuenta, ChatGPT sugirió a Adam que buscara ayuda profesional en más de 100 oportunidades. La compañía utiliza esta cifra para demostrar que existían “guardrails” o barreras de protección activas diseñadas para redirigir al usuario hacia recursos de salud mental.

Sin embargo, la parte demandante presenta una narrativa distinta sobre las interacciones finales. Jay Edelson, abogado de la familia Raine, sostiene que las advertencias fueron insuficientes frente a la capacidad persuasiva del modelo.

La demanda alega que, tras superar los filtros, la IA no solo dejó de advertir sobre los peligros, sino que colaboró activamente en el proceso, llegando a describir el plan como un “suicidio hermoso” y ofreciéndose a redactar la nota de despedida del joven.

Edelson ha calificado la estrategia de defensa de OpenAI como un intento de “culpar a la víctima”, argumentando que la empresa responsabiliza a un menor con problemas de salud mental por utilizar el producto de una manera que el propio diseño del sistema permitió.

Un patrón de litigios y fallos en la moderación

El caso Raine se suma a una serie de demandas recientes que cuestionan la seguridad de los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM). Desde la presentación de esta querella, se han registrado otras siete demandas similares contra OpenAI, incluyendo tres casos adicionales de suicidio y reportes de usuarios que sufrieron episodios psicóticos presuntamente exacerbados por la interacción con el chatbot.

Entre los casos citados destaca el de Zane Shamblin, un joven de 23 años cuyo suicidio también se vincula al uso de la plataforma. Según los reportes, en ese incidente la IA habría presentado “alucinaciones” graves, llegando a fingir una intervención humana inexistente. Cuando Shamblin preguntó si estaba hablando con una persona real tras un mensaje de alerta, el sistema admitió que el mensaje era automático y le instó a continuar la conversación con la IA, diciéndole: “si quieres seguir hablando, me tienes a mí”. Además, se alega que el chatbot desalentó al usuario de posponer su decisión para asistir a la graduación de su hermano, minimizando la importancia del evento familiar.

La resolución de este caso es crítica para la industria tecnológica, ya que un fallo en contra de OpenAI podría redefinir la responsabilidad legal de los desarrolladores de IA respecto al contenido generado por sus algoritmos y la efectividad real de sus filtros de seguridad.

