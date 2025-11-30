Seis muertos deja un ataque a un bar en la ciudad mexicana de Tula, estado de Hidalgo

Al menos seis personas murieron y cinco más resultaron heridas de gravedad ayer sábado en un ataque armado contra un bar de la ciudad mexicana de Tula (centro), en el estado de Hidalgo, informaron autoridades locales.

Un reporte de la policía municipal detalló que cuatro de las víctimas murieron en el lugar y dos más cuando recibían atención médica por sus heridas en la balacera, un hecho poco común en este distrito del centro de México.

Los hechos ocurrieron esta madrugada, cuando un grupo de al menos siete agresores arribó al establecimiento, ubicado en la colonia El Llano, Primera Sección, y disparó con rifles R-15 a quienes se encontraban en el lugar.

Tras el ataque, se montó un operativo de búsqueda y se iniciaron las indagatorias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

El gabinete de seguridad estatal, encabezado por el Gobierno de Hidalgo, acordó desplegar acciones para la aprehensión de los responsables y reforzar la vigilancia policial en la zona.

Esta región del sur del estado de Hidalgo ha sido identificada como un punto de disputa entre dos grupos delictivos que buscan el control del robo de hidrocarburo, el narcomenudeo, el cobro de piso y las extorsiones, líneas que forman parte de la investigación en curso.