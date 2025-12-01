Detienen en Pasadena a hombre acusado de amenazar de muerte a un pastor y a su congregación

Un hombre de 37 años identificado como Bryan Anthony Barrera fue detenido en Pasadena, Texas, después de que autoridades federales y locales lo vincularan con amenazas de muerte contra un pastor y su congregación. La investigación comenzó cuando el FBI detectó la publicación en Facebook y notificó a la Policía de Pasadena para su arresto.

De acuerdo con la denuncia, Barrera habría afirmado en su mensaje que planeaba “eliminar tanto al pastor como a todos los presentes en la iglesia”. La persona que alertó a las autoridades aseguró no conocer al sospechoso, pero temía por su integridad ante la gravedad de las amenazas.

Mensajes inquietantes y antecedentes de violencia

Según un testigo, Barrera asistió a esta iglesia hace aproximadamente cuatro años. Desde entonces, el hombre habría retomado el contacto con mensajes de texto cargados de tono religioso y advertencias. Entre ellos, aseguró que “el diablo se apropió del alma de los feligreses” y que él había sido “enviado por Dios para no tener piedad de ellos”.

La preocupación dentro de la congregación creció hasta el punto de que algunos miembros con formación militar acordaron portar armas de fuego durante los servicios religiosos por temor a un ataque.

Los documentos judiciales revelan además que Barrera publicó el 20 de octubre una fotografía portando una pistola y un chaleco antibalas. Sin embargo, el sospechoso tiene prohibido poseer armas de fuego debido a una condena previa por delitos de agresión y violencia familiar.

Barrera reside a pocos minutos del templo que habría amenazado, lo que incrementó la alarma entre las autoridades y la comunidad religiosa.

La defensa pide evitar juicios anticipados

La corte del condado Harris fijó a Barrera una fianza de $4,000 dólares, suma que pagó para continuar su proceso en libertad mientras avanza la investigación.

Su abogada aseguró que el acusado está cooperando plenamente con las autoridades y pidió al público respetar la presunción de inocencia, enfatizando que aún no se ha presentado ante el tribunal toda la evidencia del caso.

