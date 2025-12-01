Tres niños entre los fallecidos en tiroteo en California

Tres menores se encuentran entre las cuatro víctimas que fallecieron en una balacera que se desató la tarde de este sábado en la ciudad de Stockton, en el condado de San Joaquín. En el incidente, otras 11 personas más, entre ellos un niño de 9 años, sufrieron heridas.

Inicialmente, la oficina del sheriff del condado de San Joaquín dijo que había cuatro muertos y 10 personas lesionadas. En una actualización informativa, las autoridades dijeron que las edades de los fallecidos eran 8, 9, 14 y 21 años.

🚨SAN JOAQUIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE – CRITICAL INCIDENT UPDATE🚨



This update follows the mass shooting that occurred last night near the 1900 block of Lucile Avenue in Stockton.



It is now confirmed that a total of 15 individuals sustained gunshot wounds during the incident.… pic.twitter.com/lA7S3kuLxH — San Joaquin County Sheriff’s Office (@SJSheriff) November 30, 2025

El sheriff del condado de San Joaquín indicó que a las 6:00 p.m. del sábado, en el momento en que ocurrió el tiroteo, había unas 150 personas en el salón de fiestas infantiles, que está en la cuadra 1900 de Lucile Avenue, en un centro comercial en la ciudad de Stockton.

De las 11 personas lesionadas, al menos una es un niño de 9 años, reportado en condición estable, de acuerdo con el centro médico donde están internadas algunas de las víctimas de la balacera.

“Dignity Health St. Joseph Medical Center recibió a tres pacientes como resultado del tiroteo en North Stockton. Dos pacientes adultos están siendo atendidos en nuestro hospital. Uno presenta heridas leves y el otro está siendo operado”, dijo el centro médico en un comunicado.

“Un paciente pediátrico de 9 años también llegó a urgencias y se encuentra en buen estado“, agregó la institución hospitalaria.

En el Sutter Memorial Hospital, en Modesto, también brindan atención médica a otras personas heridas en Stockton, pero no se confirmó el número y su actual condición de salud.

Las autoridades del condado de San Joaquín mantienen en curso la investigación del tiroteo y trabajan para determinar quién o quiénes son los responsables.

“Creemos que las familias se reunieron para celebrar la fiesta de cumpleaños de sus hijos y un sospechoso, o sospechosos, tuvieron como objetivo este evento“, dijo la portavoz de la oficina del sheriff del condado de San Joaquín, Heather Brent.

La portavoz mencionó que los primeros indicios son que pudo tratarse de un tiroteo selectivo, aunque, por el momento, no se tiene identificado a un sospechoso ni se tienen arrestos relacionados con este caso.

“Nuestra prioridad número uno en este momento es identificar al sospechoso de este incidente. No escatimamos esfuerzos para localizar al posible sospechoso”, añadió Brent.

La balacera en la fiesta infantil, con tres niños entre las víctimas fatales, sacudió a la comunidad de la ciudad de Stockton.

“Nuestros corazones se han sentido apesadumbrados. Nuestros corazones están de luto por las vidas inocentes“, dijo un líder religioso de Stockton.

Entre los testigos declararon que la zona fue un caos en los momentos siguientes a que se desataron los balazos.

“Lo que vi fue mucha gente dispersándose, corriendo, gritando, chillando, llorando y padres preguntando dónde estaban sus hijos“, dijo Brent Terill, residente de Stockton.

Miembros de la comunidad y líderes religiosos se reunieron este domingo cerca del lugar donde ocurrió el tiroteo para orar por las víctimas que fallecieron en el incidente.

Los investigadores no han hecho comentarios sobre el motivo de la balacera o si pudiera estar relacionado con las pandillas. Sin embargo, hay quienes consideran que esta actividad podría ser un factor en el incidente.

“Definitivamente, fue un ataque selectivo, definitivamente relacionado con pandillas. A estos jóvenes no les importa. Es como Chicago. Si estás ahí, niños, familiares, mamá, papá… todos lo reciben. Esa es la mentalidad aquí. Necesitamos ayuda”, expresó un vecino, que pidió permanecer en el anonimato.

Las autoridades solicitaron a los miembros de la comunidad que proporcionen información o imágenes de cámaras de seguridad que pudieran ayudar en las investigaciones.

La ciudad de Stockton tiene aproximadamente 320,000 habitantes en el centro de California, a unas 45 millas al sur de Sacramento.

