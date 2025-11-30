Balacera en California: cuatro fallecidos y 10 heridos en fiesta infantil

Cuatro personas fallecieron y al menos 10 más sufrieron lesiones por un tiroteo que se desató durante una fiesta infantil la noche de este sábado en la localidad de Stockton, en el condado de San Joaquín.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín informó que la balacera ocurrió aproximadamente a las 6:00 p.m. en un salón de fiestas en el interior de un centro comercial en Stockton.

Shortly before 6:00 p.m., our dispatch center received reports of a shooting that occurred near the 1900 block of Lucile Avenue in Stockton. We can confirm at this time that approximately 14 individuals were struck…

Las autoridades dijeron que las personas se encontraban reunidas para un evento familiar cuando ocurrió el tiroteo en la cuadra 1900 de Lucile Avenue.

“Aproximadamente 14 personas fueron alcanzadas por disparos y se ha confirmado la muerte de cuatro víctimas”, dijeron las autoridades.

El vicealcalde de la ciudad de Stockton, Jason Lee, publicó en las redes sociales que los balazos ocurrieron durante la fiesta de cumpleaños de un niño.

Según el fiscal de distrito del condado de San Joaquín, Ron Freitas, y la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, había niños entre las cuatro víctimas que fallecieron por los disparos, información que no ha sido confirmada por la oficina del sheriff.

La portavoz de la oficina del sheriff del condado de San Joaquín, Heather Brent, informó que entre las personas que sufrieron lesiones en el tiroteo había tanto niños como adultos.

En una conferencia de prensa, Brent expresó que los primeros indicios sugieren que pudiera tratarse de un incidente selectivo.

Las autoridades dijeron que los detectives todavía estaban trabajando para identificar un posible motivo de la balacera.

Hasta la mañana de este domingo, no se había proporcionado más información relacionada con el estado de salud de las personas heridas que se encuentran hospitalizadas.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín no ha informado sobre personas arrestadas o sospechosos identificados en relación con el tiroteo.

Ninguna de las víctimas, ni fallecidas u hospitalizadas, ha sido identificada por las autoridades.

Durante la conferencia de prensa, la alcaldesa Fugazi declaró que la ciudad de Stockton es mejor, a pesar del incidente que ocurrió la noche de este sábado.

La alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, lamentó que el tiroteo haya ocurrido en el fin de semana de Thanksgiving. Crédito: Ethan Swope | AP

Fugazi lamentó que el tiroteo haya ocurrido durante el fin de semana de Thanksgiving, cuando las familias se reúnen para celebrar.

“Desafortunadamente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos, que lamentablemente no lo lograron“, dijo la alcaldesa de Stockton.

“Una tragedia de esta naturaleza es impensable y nos rompe absolutamente el corazón la pérdida de vidas y la pérdida de vidas de niños de nuestra comunidad”, expresó el fiscal de distrito del condado de San Joaquín, Ron Freitas.

El fiscal solicitó que si alguna persona tiene información sobre el incidente, se comunique con las autoridades.

Freitas también pidió al responsable del tiroteo que se entregue de inmediato a las fuerzas del orden del condado de San Joaquín.

“Estoy desconsolada por la violencia y la tragedia en Stockton y la insensata pérdida de vidas que ha resultado de esto. Mi corazón está con las familias que están sufriendo un dolor inimaginable y con quienes han resultado heridos”, dijo la asambleísta Rhodesia Ransom.

“Estos sucesos son profundamente traumáticos para nuestra comunidad. Seguimos recopilando información a medida que se dispone de más. En estos momentos difíciles, llevo a todos los afectados en mis pensamientos y oraciones“, agregó.

La oficina del gobernador de California publicó un comunicado en las redes sociales que la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador se encontraba monitoreando la situación con la policía local.

