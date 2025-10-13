Caos en Parque Nacional Yosemite por cierre de gobierno

Ante la falta de empleados por el cierre del gobierno federal, Parque Nacional Yosemite pasa por momentos de anarquía debido a informes de saltos BASE ilegales desde la cima de El Capitán, ocupantes no autorizados en campamentos y escaladores que usan los cables de Half Dome sin permiso.

Se desconoce el número exacto de empleados federales que permanecen en sus labores en el parque, pero informes del “San Francisco Chronicle”, indican que la mayoría de los trabajadores del parque nacional está suspendida desde el 1 de octubre, cuando inició el cierre del gobierno.

Un empleado del parque que accedió a hablar bajo la condición del anonimato para proteger su trabajo dijo que sabía de un voluntario que se encargaba de supervisar todo el parque.

El salto BASE es un deporte extremo que consiste en saltar en paracaídas desde posiciones fijas, como El Capitán, un monolito de granito en Yosemite. La práctica comenzó en el parque nacional en la década de 1970 y fue prohibida en la década de 1980.

Los saltos BASE están prohibidos en Yosemite desde 1980. Crédito: Paul Sakuma | AP

“Los escuchas antes de verlos. Luego, el paracaídas se abre y ya no hay más ruido”, comentó Charles Winstead, quien presenció alrededor de una docena de saltos BASE ilegales la semana pasada en Yosemite.

Pese a estar prohibidos, los aficionados al salto BASE seguían con la práctica, a menudo a primera hora de la mañana o al anochecer, esperando escapar antes de que los guardabosques puedan localizarlos. Actualmente, por la falta de trabajadores, aseguran que no es lo mismo.

Por el cierre del gobierno federal, no se tiene personal en los centros de visitantes ni en los puestos de información, además de que los visitantes no tienen acceso a los recursos disponibles habitualmente, mientras que los sitios web de los parques no se actualizan regularmente.

Según el fundador de la empresa de viajes YExplore Yosemite Adventures, John DeGrazio, dijo al “San Francisco Chronicle” que, desde el cierre del gobierno, el parque se ha convertido en un “oeste salvaje”.

“Esto es diferente. Estas personas no cuentan con que se aplique la ley debido al cierre“, expresó DeGrazio.

En las redes sociales se han publicado imágenes con una larga fila de escaladores amontonados en los cables del Half Dome, algo que era común hasta 2010, cuando se implementó el sistema de permisos.

Para algunos escaladores, el problema es que las personas que infringen las normas representan un peligro, debido a que otros pueden verse obligados a rescatarlos o a recuperar sus cuerpos en caso de accidente.

Half Dome es una de las rutas de senderismo más solicitadas en el parque de Yosemite, que ha visto a personas aprovechar la falta de trabajadores para subir a la famosa sección de cables de la cima sin permiso, mientras es utilizada por senderistas que sí lo tienen.

También están los ocupantes que se apoderan de forma ilegal de los campamentos, incluso en sitios reservados que, según ellos, son por “orden de llegada”.

“Hay mucha gente que cree firmemente que puede hacer lo que quiera por la falta de guardabosques. Nos lo han dicho”, aseguró el empleado del parque.

Por el cierre de gobierno, los guardabosques de Yosemite no pueden monitorear las zonas más remotas del parque nacional.

Ante la falta de personal, se reduce la probabilidad de que se pueda multar a campistas ilegales, quienes pueden crear condiciones peligrosas para otros visitantes y afectar negativamente el entorno natural.

