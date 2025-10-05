Hispano arrestado por estafas en fiestas de quinceañeras en el norte de California

Un hispano del norte de California fue arrestado por presunta responsabilidad de estafar miles de dólares a varias familias en fiestas para quinceañeras.

Al menos siete familias fueron defraudadas por el acusado, identificado como Juan Martín Gaspar, al presentarse a las celebraciones contratadas con el hispano y se sorprendieron de que no solo había nada listo ni organizado, sino que sus reservaciones ni siquiera se habían registrado.

Gaspar, organizador de fiestas del negocio denominado “VIP Events”, enfrenta la posibilidad de pasar un tiempo en prisión si es declarado de la estafa contra las familias, en la ciudad de San José.

De acuerdo con la fiscal adjunta de distrito de Santa Clara, Chris Judge, las familias pagaron por adelantado a Gaspar para que organizaran toda la celebración y no recibieron nada a cambio.

“Este es un delito que ha afectado a muchos miembros de nuestra comunidad. Llevaba tiempo en el negocio y era bastante conocido en la comunidad”, expresó la fiscal de distrito adjunta de Santa Clara.

“En algunos casos, cuando la familia se presentó el día del incidente, se enteró de que no les había pagado a los proveedores y que o iba a devolver el pago”, agregó.

Gaspar enfrenta un delito grave de hurto mayor y las autoridades intentan determinar si otras personas fueron estafadas por el mismo organizador de fiestas. En su primera comparecencia ante un juez, el hispano se declaró no culpable.

Algunas de las víctimas declararon que pagaron más de $4,500 dólares a Gaspar para contratar a proveedores y reservación de espacios. Sin embargo, al llegar al evento, algunos negocios dijeron que no habían recibido ningún pago y que costaría más dinero llevar a cabo la celebración.

Una de las personas afectadas, identificada como Sandra Rosas, dijo que trabajó duro para reunir el dinero para hacer realidad el sueño de sus hijas, sueño que fue destruido.

“Lo contactaron muchas veces, pero no respondió a sus solicitudes. En algunos casos, sí les respondió y les dijo que intentaría devolverles el dinero. Que yo sepa, no les han devuelto nada”, añadió la fiscal.

Rosas llevó la demanda contra Gaspar hasta los tribunales por su propia cuenta en un asunto civil, y de acuerdo con un juez, la víctima no ha recibido un dólar como devolución.

El tribunal ordenó a Gaspar cesar sus operaciones mientras se desarrolla su caso penal, el dinero total por las estafas contra las familias asciende a decenas de miles de dólares.

De acuerdo con los fiscales de Santa Clara, el número de familias presuntamente defraudadas podría ser mayor a las siete que ya presentaron sus denuncias.

El hispano acusado está en libertad tras el pago de una fianza de $100,000 dólares.