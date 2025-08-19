Compraste un disco duro y venía usado: Seagate explica el millonario fraude

Miles de usuarios en todo el mundo están levantando la voz: tras comprar discos duros “nuevos” en plataformas confiables como Amazon o eBay, terminaron recibiendo unidades claramente usadas. ¿Qué tenía de raro? Los dispositivos mostraban valores SMART que sugerían cero horas de uso, aunque su rendimiento evidenciaba lo contrario. Pero, ¿por qué sucedía esto y cómo se destapó el engaño?

Una investigación liderada por Seagate reveló que en Malasia había un taller clandestino donde discos usados se hacían pasar por nuevos, y ahora sabemos exactamente cómo lo hacían.

Una red de falsificación a escala industrial

Las principales señales de alerta iniciaron a mediados de mayo cuando un alto número de consumidores —principalmente de Alemania y Estados Unidos— notaron fallos sospechosos en discos que supuestamente eran sin estrenar. La pista clave fue que los valores SMART indicaban que no habían tenido uso; sin embargo, algo no cuadraba.

Seagate decidió investigar y pronto descubrió un taller ilegal cerca de Kuala Lumpur, en Malasia, donde se estaban manipulando discos usados procedentes de la minería de la criptomoneda Chia para hacerlos pasar como nuevos.

En ese espacio clandestino, operaban apenas seis personas que resetearon valores SMART, limpiaron físicamente los discos, relabelizaron y reempaquetaron las unidades para que parecieran recién salidas de fábrica. Además, en varios casos, los falsificadores llegaron a “ascender” modelos: hacían pasar un disco convencional por otro de gama más alta —como si un modelo doméstico se convirtiera en uno especializado para videovigilancia— aumentando así su valor de mercado.

Las unidades halladas alcanzaban capacidades de hasta 18 TB, e incluían no solo discos Seagate, sino también de Western Digital y Toshiba, todos manipulados de forma casi idéntica. En total, las autoridades incautaron cerca de 700 unidades durante la redada, lo que evidencia la magnitud del problema.

Cómo Seagate logró desenmascarar el fraude

Lo realmente interesante de esta historia es que el engaño estaba muy bien montado… pero también tenía un punto débil: Seagate guarda un registro oculto adicional que no se puede resetear tan fácilmente como los valores SMART. Los falsificadores no conocían esta capa oculta de verificación, y fue la clave que permitió a Seagate confirmar que los discos habían sido manipulados.

Una vez confirmada la sospecha, Seagate denunció el caso a la policía malaya. La redada resultó en la detención de seis personas y la confiscación de los discos falsificados. Además, existen estimaciones que indican que podrían haber hasta un millón de unidades provenientes de granjas de minería de Chia esperando ser vendidas como nuevas.

Y esto no es solo un golpe para Seagate: el fraude afectó a un sector más amplio. Las ventas de discos de Western Digital y Toshiba también quedaron enturbiadas. Se sospecha la existencia de operaciones criminales similares en otras regiones del mundo, lo que mantiene abiertos los focos de investigación.

