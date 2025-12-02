Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 2 de diciembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este martes 2 de diciembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.28 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.9 y 18.26 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un precio de 18.28 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.32 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercado de divisas. Su cotización está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar regresa a su valor regular que es cotizar en verde. Tras mantener el día previo a la baja, hoy su valor es de 488.55 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia al alza y sus valores tras el cierre fueron de 62.99 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.28 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.32 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 488.55 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.99 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te recomendamos comparar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.