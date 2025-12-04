Ronda Política: Encendido debate por lanzagranadas contra manifestantes

Se encendió el debate en el Concejo Angelino en torno a una propuesta para prohibir al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el empleo de proyectiles lanzagranadas y botes de gases lacrimógenos para controlar a los manifestantes.

La propuesta impulsada por el concejal Hugo Soto-Martínez se dio a partir de las masivas protestas de junio contra las redadas migratorias; y es que según el edil, los policías lanzaron más de 1,000 proyectiles de espuma contra la multitud; y muchas veces contra gente que no representaba una amenaza.

El jefe del LAPD, Jim McDonnell dijo que quitarles el gas lacrimógeno los podría en un predicamento pues aparentemente solo lo utilizan cuando los manifestantes se ponen rudos contra los agentes. Por lo tanto, estas armas menos letales, los ayudan a bajar el nivel de los conflictos.

Ahi fue donde la discusión subió de tono porque la concejal Eunisses Hernández le dijo que son usadas para controlar al multitud no para desescalar; y hasta lo criticó por decir que el LAPD era un departamento modelo cuando los contribuyentes tiene que pagar millones de dólares por las demandas provocadas por el exceso de fuerza policiaca.

McDonell la invitó a informarse sobre las armas no letales.

Conclusión final: La medida no fue aprobada.

El desafío es que el LAPD use esas armas en situaciones verdaderamente de emergencia y no sin antes lanzar una advertencia a la multitud; luego eso de que son menos letales es una falacia, porque si lo fueran, no habrían provocado muertes y acuerdos millonarios para cerrar demandas.

Otro revés para Villanueva

El exsheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva sigue sin ver su suerte. Por tercera vez, un tribunal desechó su demanda de justicia que alegaba que al colocar en su expediente personal la etiqueta “no volver a contratar”, lo humillaron, lo difamaron y le crearon dolor emocional y físico.

Villanueva buscaba limpiar su nombre y una indemnización. No lo consiguió.

Mejor que ahí la dejé. Aunque a la Junta de Supervisores lo castigó demasiado al recomendar que nadie lo emplee de nuevo, al exsheriff le faltó mucha mano izquierda en su trato con el condado de Los Ángeles, y se la pasó de enfrentamiento en enfrentamiento.

No supo ser político; y está sufriendo las consecuencias.

¿Ardid publicitario?

Raúl Claros, el fundador de la Coalición por el Distrito 1, se ha puesto creativo en su campaña para destituir a la concejal Eunisses Hernández, el próximo año.

El fiero oponente de Eunisses ha anunciado que de ganar el asiento en el Concejo, se irá a vivir en un tráiler al Parque MacArthur asolado por personas adictas al fentanilo, las pandillas y el crimen.

Su estancia en el Parque MacArthur – dice – sería mientras el espacio es rescatado de la situación caótica en la que se encuentra, y vuelve a ser limpio y seguro.

Lo que es más, el salvadoreño-americano ha dicho que todas las juntas con los líderes y managers de los departamentos, se efectuarán en MacArthur.

La oficina de Hernández restó importancia a la promesa de Claros diciendo que ellos están trabajando.

El problema para Hernández es que su estrategia no ha dado resultados y el parque está de miedo, y eso no solo impacta en la asistencia sino también a los negocios que lo circundan.

¿Quién quiere ir a hacer sus compras o a comer en los alrededores cuando en cualquier momento, pueden ser agredidos al caminar por el Parque MacArthur?