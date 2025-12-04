Tiroteo en Omaha deja tres policías heridos y un sospechoso muerto tras enfrentamiento en una gasolinera

Tres policías de Omaha, Nebraska, resultaron heridos este miércoles en un intenso intercambio de disparos que culminó con la muerte del sospechoso, un hombre de unos 20 años señalado de un ataque previo contra un ciudadano de 61 años.

Según informó el jefe de policía Todd Schmaderer, el incidente comenzó alrededor del mediodía, cuando el joven abrió fuego varias veces contra la víctima dentro de un supermercado, hiriéndola gravemente en el pecho. El hombre fue trasladado en condición crítica a un hospital local.

Los oficiales lograron obtener el número de matrícula del vehículo del atacante y emprendieron la persecución, que los condujo hasta una gasolinera donde el sospechoso se detuvo instantes después del tiroteo inicial.

Enfrentamiento en el baño de la gasolinera

El sospechoso fue visto entrando y saliendo reiteradamente del baño de la estación de servicio. Cuando más agentes llegaron al lugar, se le ordenó salir del baño, pero respondió disparando contra los oficiales, según detalló la policía en un comunicado.

En esa primera ráfaga, uno de los agentes resultó herido. El atacante se replegó nuevamente dentro del baño, donde permaneció atrincherado por unos minutos.

Un transeúnte que se encontraba dentro del baño en ese mismo momento logró escapar sin lesiones antes de que los agentes intentaran nuevamente que el sospechoso saliera.

Segundo tiroteo y desenlace fatal

Cuando los oficiales volvieron a conminar al sospechoso a rendirse, el joven salió disparando una vez más, lo que provocó un segundo intercambio de fuego. En esta etapa, un segundo agente recibió un impacto de bala y un tercero fue alcanzado por metralla.

Los agentes respondieron al ataque y el sospechoso murió en el lugar.

“Este es un día muy peligroso que involucra a este sospechoso en la ciudad de Omaha”, declaró el jefe Schmaderer, destacando el riesgo al que se enfrentaron los funcionarios policiales.

Estado de los oficiales y la víctima inicial

La policía informó que las heridas de los tres agentes, aunque graves, no ponían en riesgo su vida. Dos permanecían hospitalizados, mientras que el tercero —lesionado por metralla— fue dado de alta luego de ser evaluado por los médicos.

En cuanto al hombre de 61 años, herido en la balacera inicial dentro del supermercado, su condición seguía siendo crítica al cierre del reporte policial.

