Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 5 de diciembre en México y los principales países
Mira en tiempo real el tipo de cambio del dólar estadounidense en estos países y analiza cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.
El precio del dólar estadounidense este viernes 5 de diciembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.18 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.81 y 18.23 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un valor de 18.18 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.3 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de mercados. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar gira su evolución habitual y cotizó hoy a la baja. Luego de mantener ayer sin cambios, hoy se promedió a 486.22 colones por cada dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y cotizó al cierre a 64.0 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 18.18 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.3 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 486.22 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 64.0 PESOS DOMINICANOS
Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina
Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te sugerimos contrastar el precio primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Identifica el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.