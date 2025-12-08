Asegúrate de tener buena circulación de aire mientras te peinas, dicen los expertos





Luce increíble y ayuda a mantener el aire más limpio con estos consejos prácticos, incluyendo el uso de un purificador de aire

Peinarte con cremas, sprays y aparatos para tu cabello que superan los 300 °F puede con el tiempo afectar tu salud.

By Jennifer Ford

Entre el vapor del protector de calor y el sonido de la plancha caliente, peinarse puede sentirse como un momento para relajarse. Sin embargo, las investigaciones indican que el uso de estos productos puede llenar el aire de nanopartículas dañinas.

Un estudio reciente encontró que peinarse usando productos como sprays para el cabello y aparatos calientes como planchas, rizadores o secadoras puede liberar decenas de miles de partículas ultrafinas al aire cuando los aparatos se usan a una temperatura de más de 300 °F. Aunque son invisibles, estas partículas pueden aumentar la exposición a contaminantes del aire dentro de casa y se han relacionado con irritación en los pulmones y problemas respiratorios. Las mujeres afroamericanas, en particular, podrían estar en mayor riesgo debido a los métodos tradicionales de peinado.

Según una encuesta de Mintel del 2025, casi 6 de cada 10 mujeres afroamericanas usan su cabello en su textura natural, lo que a menudo requiere calor directo para peinarlo. Además, el 41% utiliza regularmente planchas alisadoras y muchas también usan peines calientes, que pueden alcanzar hasta 500 °F.

El uso de altas temperaturas es especialmente importante para algunas texturas de cabello rizado o afro, que a menudo requieren más calor para alisarse o estilizarse eficazmente. Pero esto no significa que las mujeres negras tengan que elegir entre lograr los peinados que desean y mantener un aire más limpio.

Aunque los aparatos más calientes pueden generar más nanopartículas que los de menor temperatura, según los investigadores, ventilar adecuadamente el espacio puede hacer una gran diferencia.

Tres formas de ventilar tu espacio

Misha Kollontai, líder de pruebas de purificadores de aire en CR, sugiere abrir la puerta mientras te peinas. “Lo más probable es que el aire afuera de tu baño esté más limpio que el que rodea la secadora o el spray para el cabello, así que dejar que ese aire entre puede reducir el impacto de las nuevas partículas que se generan.” explica Kollontai.

“Otra buena opción es prender el ventilador de tu baño, si tienes uno. La gente normalmente piensa que ese ventilador solo se usa para las duchas o baños, porque ayuda a reducir la humedad, pero al final del día es simplemente un ventilador que mueve el aire fuera del baño, así que también sirve para esto.”

Para mejorar la calidad del aire de manera más eficiente y confiable, Nicole Backus, gerente de producto y marca de ambiente del hogar en Hamilton Beach y Clorox Home Appliance, recomienda usar un purificador de aire con filtro HEPA y función de detección automática.

Los purificadores de aire más efectivos según las calificaciones de CR utilizan un ventilador que hace pasar el aire a través de un filtro mecánico (generalmente HEPA). “Algunos cuentan con tecnologías adicionales que prometen beneficios como eliminar olores (filtros de carbón) o propiedades antibacterianas (luz UV), pero en general, la base del ventilador y el filtro es realmente lo que determina qué tan eficaz es un modelo para reducir la concentración de partículas”, explica Kollontai.

Cualquiera que sea el método de ventilación que elijas, la doctora Elissia Franklin, PhD, científica del Silent Spring Institute, recomienda seguir ventilando tu espacio incluso después de terminar de peinarte, para eliminar la mayor cantidad posible de toxinas en el aire. “Usar el ventilador o la campana de la estufa también puede ayudar a sacar algunos de esos químicos de tu casa, como cuando cocinas”, señala.

