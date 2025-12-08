Godfrey Wade, el veterano de guerra que fue detenido por ICE y puede ser deportado

Probablemente el caso de Godfrey Wade, un veterano del ejército nacido en Jamaica, se convierta en uno de los ejemplos más comentados dentro del panorama de deportaciones de inmigrantes en EE. UU. durante 2025.

El hombre, de 65 años y residente de larga data, fue detenido en Georgia tras una parada de tráfico que derivó en su entrega al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Según reportes locales, Wade fue detenido en septiembre después de conducir sin una licencia válida, un hecho que, aunque menor, activó los protocolos que permiten a las autoridades remitir a los detenidos a las oficinas de inmigración. Su caso escaló con rapidez y terminó en manos de ICE, que ordenó su traslado al Centro de Detención Stewart, en Lumpkin, Georgia.

La instalación, operada por la empresa CoreCivic, es una de las cárceles migratorias más grandes del país y ha enfrentado años de escrutinio por sus condiciones. El episodio ha generado preocupación entre organizaciones que siguen los efectos de la política migratoria de Estados Unidos y el incremento de acciones federales bajo la actual administración.

Por qué el caso genera alarma

El presidente Donald Trump ha prometido la mayor operación de deportación masiva en la historia del país, una estrategia que ya se refleja en un aumento de arrestos y remociones. Activistas señalan que casos como el de Wade evidencian cómo infracciones menores pueden desencadenar procesos severos dentro del sistema de deportación en EE. UU..

Wade llegó al país en 1975, cuando tenía 15 años, y más tarde se alistó en el ejército, donde obtuvo múltiples reconocimientos por su servicio en tiempos de guerra y por buena conducta. Tras su salida, completó estudios universitarios, trabajó en distintos empleos y formó una familia que hoy incluye hijos y nietos nacidos en Estados Unidos.

Veteranos inmigrantes en riesgo de deportación

Su prometida, April Watkins, pidió públicamente su liberación y recordó que los veteranos que sirvieron bajo la bandera estadounidense merecen algún tipo de protección migratoria. “Si sirvieron a este país, merecen la oportunidad de quedarse”, expresó Watkins, quien insistió en que Wade es un ejemplo del compromiso de los veteranos inmigrantes en Estados Unidos, declaró April Watkins.

Aunque muchos desconocen esta realidad, los migrantes sin estatus legal pueden enlistarse en las fuerzas armadas, una vía que miles han utilizado con la expectativa de acceder a beneficios migratorios posteriores. Sin embargo, organizaciones de apoyo a veteranos aseguran que las deportaciones de exmilitares se han incrementado en los últimos años.

La familia de Wade publicó un mensaje en GoFundMe para solicitar apoyo legal y financiero, describiéndolo como un padre de seis ciudadanos estadounidenses y abuelo de tres niñas nacidas en el país. “Godfrey es un hombre de familia y un padre cariñoso”, escribieron en la publicación, según la familia de Wade.

A la fecha, Wade continúa bajo custodia de ICE a la espera de audiencias migratorias que definirán si puede solicitar alivios o si será deportado. Su caso se ha convertido en un símbolo de los riesgos que enfrentan los residentes de larga data dentro del actual clima de endurecimiento de leyes migratorias en EE. UU., un debate que continúa creciendo conforme aumentan los operativos.