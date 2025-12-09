Adolescente asesinada en Florida fue atraída a una emboscada por uno de sus agresores, según la madre

Danika Troy, una adolescente de 14 años de Florida, fue presuntamente engañada por uno de los jóvenes implicados en su asesinato para que lo acompañara a una zona boscosa, donde finalmente fue atacada, de acuerdo con versiones de sus familiares.

“Gabe pretendió tener sentimientos por ella. Así fue como la atrajo”, declaró a The New York Post Ashley Troy, madre de la víctima, refiriéndose a Gabriel Williams, de 16 años, acusado de asesinato premeditado en primer grado junto con Kimahri Blevins, de 14.

Según la familia, Danika creyó que el joven estaba interesado en ella y acudió al encuentro sin sospechar que se trataba de una trampa. “Todavía necesito respuestas. Solo me pregunto por qué. Ella solo quería estar enamorada”, lamentó su madre.

La desaparición y el hallazgo del cuerpo

Ashley reportó la desaparición de su hija el 1 de diciembre. Un día después, la policía halló el cuerpo de la joven en una zona boscosa de la comunidad de Pace, en el Panhandle de Florida.

La adolescente había recibido múltiples disparos y su cuerpo fue incendiado, según confirmaron las autoridades.

El hallazgo se produjo luego de que un transeúnte alertara a las autoridades sobre lo que parecía ser un incendio en un área remota.

Sospechosos identificados y posible móvil

Tras el hallazgo, la policía identificó rápidamente a Blevins y Williams como los principales sospechosos. Ambos menores ya habían tenido encuentros previos con las autoridades, aunque los detalles no se hicieron públicos debido a su edad.

De acuerdo con la investigación preliminar, el crimen habría surgido tras una disputa en redes sociales ocurrida durante las vacaciones de Acción de Gracias. Las autoridades aseguran que los adolescentes querían matar a Danika porque ella habría bloqueado a Blevins en redes e insultado a Williams, llamándolo “inútil” y “pandillero”.

La madre de la víctima desestimó esta versión: “Lo que dijeron esos muchachos es una excusa”.

Comunidad consternada y pedido de justicia

La Iglesia Bautista Avalon, donde asiste la familia Troy, realizará una vigilia con velas en memoria de Danika. La comunidad de Milton y Pace permanece conmocionada por la brutalidad del caso.

Los dos sospechosos permanecen detenidos en un centro juvenil y no tienen derecho a fianza.

Ashley Troy, aunque responsabiliza a lo que considera “malas influencias” en la vida de los jóvenes involucrados, afirmó que espera que enfrenten las consecuencias más severas posibles: “Quiero nada menos que sean procesados con todo el peso de la ley”.

