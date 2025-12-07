Hallan a niña de 14 años asesinada a tiros y quemada en Florida: dos adolescentes detenidos

La comunidad de Pace, en el condado de Santa Rosa, Florida, quedó estremecida tras el hallazgo del cuerpo de Danika Troy, de 14 años, cuyo cadáver fue encontrado en una zona boscosa cerca de Kimberly Road. Un transeúnte localizó el cuerpo en horas de la mañana y llamó inmediatamente al 911.

Horas más tarde, la oficina del sheriff confirmó la identidad de la víctima. Su madre la había reportado como fugitiva el lunes, sin saber que Danika había sido asesinada la noche anterior.

“Sin que la madre lo supiera, Danika fue asesinada la noche anterior”, declaró el sheriff Bob Johnson, quien describió el caso como uno de los más perturbadores que ha visto.

Dos adolescentes, principales sospechosos

Los investigadores identificar rápidamente a los presuntos responsables: Kimahri Blevins, de 14 años, y Gabriel Williams, de 16. Ambos conocían a Danika de la escuela y fueron detenidos poco después del hallazgo.

Johnson relató detalles que calificó de “realmente horribles”. Según la investigación preliminar, Williams robó el arma de su madre y le disparó varias veces a Danika. Luego, él y Blevins presuntamente intentaron incendiar el cuerpo en un intento por borrar evidencia del crimen.

“Ya es bastante malo que mates a una niña de 14 años”, dijo Johnson. “Tienes 14. Tienes 16. Le disparan varias veces y luego le prenden fuego”.

Motivo aún bajo investigación

Las autoridades entrevistaron a los dos adolescentes, pero las explicaciones ofrecidas no concuerdan con los hallazgos forenses.

“El motivo que están dando no encaja con ninguno de los hechos del caso, así que no tenemos un motivo legítimo”, explicó Johnson.

El sheriff señaló que, aunque los jóvenes han tenido problemas previos con la policía, no pudo confirmar si existían arrestos anteriores.

Actualmente, ambos están detenidos en el Departamento de Justicia Juvenil, acusados de asesinato premeditado en primer grado, mientras la Fiscalía evalúa procesarlos como adultos. “Si cometes un delito cometido por adultos, tendrás que cumplir una condena de adulto”, afirmó Johnson.

¿Habrá más detenidos?

Aunque ningún padre ha sido acusado por el momento, las autoridades confirmaron que siguen investigando posibles responsabilidades adicionales, incluido el acceso de los menores al arma utilizada.

“No quieres salir y ver a un niño quemado y con agujeros de bala”, expresó el sheriff. “Eso no es algo para lo que uno se apunte”.

La comunidad permanece en shock mientras continúa la investigación y se espera que la Fiscalía del estado determine en los próximos días cómo proceder penalmente.

