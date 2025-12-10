Apple Fitness+ por fin habla español

El servicio de entrenamiento de Apple, Fitness+, acaba de anunciar una de sus expansiones más significativas desde su lanzamiento con la llegada a 28 nuevos mercados y una funcionalidad esperada por el público hispanohablante: el doblaje digital en español de cientos de sus rutinas.

A partir del 15 de diciembre, los usuarios podrán acceder a la biblioteca de entrenamientos y meditaciones con una voz generada con inteligencia artificial basada en la voz real de los 28 entrenadores de la plataforma.

Fitness+ ofrece 12 tipos de entrenamiento, desde Yoga y Meditación hasta Kickboxing y Entrenamiento de Fuerza, con duraciones que van de cinco a 45 minutos.

¿Qué significa el doblaje digital en español de Apple Fitness+?

Hasta ahora, Fitness+ ofrecía todos sus contenidos en inglés con subtítulos en varios idiomas, incluido el español. Para un servicio de ejercicio, donde la atención debe estar en el movimiento y no en leer la pantalla, esto era un punto de fricción importante. El nuevo doblaje digital resuelve este problema.

Experiencia inmersiva: Los cientos de entrenamientos y meditaciones estarán doblados con una voz generada que imita el tono y el ritmo del entrenador original. Esto permite seguir las instrucciones sin despegar la vista de la forma.

Facilidad de uso: Si el usuario configura la aplicación Fitness+ en español, el episodio se reproducirá automáticamente en ese idioma si el doblaje está disponible. De lo contrario, se puede seleccionar el idioma preferido en el controlador de audio durante la sesión.

Contenido en crecimiento: Si bien la expansión comienza con “cientos” de rutinas dobladas, la compañía asegura que se añadirán más episodios doblados cada semana.

Expansión global: El español (junto con el alemán y, próximamente, el japonés) llega de la mano de la activación del servicio en 28 nuevos países, entre los que están Colombia, México, España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

La serie Artist Spotlight, que dedica listas de reproducción de entrenamiento a un solo artista, incluye música de Taylor Swift, Beyoncé, BTS, Selena Gomez, Coldplay y más. Crédito: Apple | Cortesía

Precio: $9.99 dólares al mes ó $79.99 dólares al año. Se puede compartir hasta con 5 familiares.

Disponibilidad: iPhone, iPad, Apple TV (y Apple Watch para métricas avanzadas).

Requisito mínimo: iPhone 8 o posterior con iOS 16.1 o superior.

Métricas: Frecuencia cardíaca, calorías, anillos de Actividad y la Barra de Esfuerzo (Burn Bar) en tiempo real en la pantalla.

¿Merece la pena Apple Fitness+ ahora que habla español?

Sí, si ya eres usuario del ecosistema de Apple, tienes un Apple Watch y quieres sacarle el máximo partido a sus métricas de salud y actividad con una variedad de entrenamientos de alta calidad y si necesitas instrucciones de ejercicio claras y audibles en tu idioma.

No, si tienes dispositivos Android o buscas una solución de bajo costo.

· Más noticias de Tecnología

