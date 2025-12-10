Christina Aguilera conquista el escenario de “The Jennifer Hudson Show” con un look de transparencias

Con una sonrisa de oreja a oreja y enfundada en un atuendo de impacto, así es como hizo su arribo la cantante Christina Aguilera al foro de “The Jennifer Hudson Show” en Los Ángeles, California, donde protagonizo una velada llena de sorpresas y homenajes a su trayectoria en la escena musical.

Durante la más reciente transmisión del talkshow conducido por Jennifer Hudson, la intérprete de “Moves Like Jagger” dio una cátedra de estilo y sensualidad al portar un llamativo minivestido de corte ceñido y con transparencias que dejaron en evidencia su torneada figura.

A la par de la lujosa prenda, su mayor accesorio fue su larga cabellera rubia que descanso en ondas glamorosas y estilo ‘Old Hollywood’, acompañadas por un maquillaje elegante con sombras y labios neutrales.

Uno de los momentos destacados de la noche fue aquel en el que Christina Aguilera y Jennifer Hudson hicieron un recorrido por los atuendos más icónicos que la artista lució en los años 2000. Tal fue el caso del look que portó para la alfombra roja de los MTV VMAs en el año 2002: un mini top creado con un pañuelo, zapatos puntiagudos con cordones, gorra de periódico y minifalda vaquera.

Además de abrir el baúl de los recuerdos y hablar sobre los highlights de su carrera, la estrella de la música se dio el tiempo de dar foco a su más reciente proyecto, que combina su pasión por la música con la pantalla grande: la película musical “Christmas in Paris”.

Dicha producción celebra el 25 aniversario de su álbum “My Kind of Christmas”, presentando clásicos navideños y éxitos interpretados en París con la Torre Eiffel de fondo, además de viñetas de temática parisina y una escena de cabaret en el Crazy Horse.

Se dio a conocer que “Christina Aguilera: Christmas in Paris” estará disponible el 14 y 21 de diciembre en cines seleccionados que puedes conocer a través de Fathom Events.

