Identifican al tirador de la Universidad Estatal de Kentucky que dejó un estudiante muerto y otro herido

Las autoridades identificaron al sospechoso del tiroteo registrado la tarde del martes en una de las residencias estudiantiles de la Universidad Estatal de Kentucky (KSU), que dejó un muerto y un herido crítico.

Por el hecho, que ocurrió alrededor de las 3:35 pm en la residencia Whitney M. Young Jr. Hall, al sur del campus, se encuentra bajo custodia Jacob Lee Bard, un hombre de 48 años, residente de Evansville, Indiana, que no estaba inscrito en la institución.

La Policía de Frankfort recibió la alerta de un agresor activo y llegó en minutos, pero cuando los agentes arribaron, las autoridades universitarias ya habían detenido al sospechoso.

El ataque y la rápida reacción policial

De acuerdo con el reporte policial, Bard fue imputado por asesinato y agresión en primer grado. Aún no se ha dado a conocer un posible motivo del ataque.

Las dos víctimas eran estudiantes de KSU. Una de ellas falleció en el hospital poco después del tiroteo; la otra fue trasladada en estado crítico, aunque estable, según confirmaron las autoridades. Los nombres de los afectados no fueron divulgados de inmediato.

Videos de la escena mostraron múltiples vehículos policiales, cintas de acordonamiento y agentes armados bloqueando el acceso al grupo de dormitorios donde ocurrió el ataque.

“En este momento, no existe una amenaza continua para la comunidad del campus”, informó la universidad en un comunicado dirigido a los estudiantes.

Un campus cerrado y una comunidad conmocionada

Tras el tiroteo, la Universidad Estatal de Kentucky decidió cerrar el campus, suspender las clases, los exámenes finales y todas las actividades del semestre por el resto de la semana. El período académico estaba previsto para finalizar el viernes.

“Los estudiantes pueden regresar a casa si así lo desean”, expresó la institución. También anunció que se habilitaron equipos de asesoría y apoyo psicológico para estudiantes y personal afectado.

El presidente de KSU, Koffi C. Akakpo, calificó el ataque como una “tragedia sin sentido”.

“Estamos de luto por la pérdida de uno de nuestros estudiantes”, dijo durante una conferencia de prensa. “Como padre, no puedo imaginarme recibir la llamada que hice hoy a los padres”.

Reacciones oficiales: “La violencia no tiene cabida en nuestra Commonwealth”

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, lamentó lo ocurrido y pidió acompañar a las familias afectadas.

“La violencia no tiene cabida en nuestra Commonwealth ni en nuestro país. Oremos por los estudiantes de KSU y por las familias que hoy sufren”, dijo en un mensaje difundido en X (antes Twitter). Añadió que el hecho “parece ser un incidente aislado”.

La universidad aseguró que sigue trabajando “en estrecha colaboración con las autoridades locales y estatales” para esclarecer el caso.

Antecedentes: una serie de ataques recientes contra instituciones históricamente negras

El hecho se suma a otros episodios de violencia ocurridos este año en universidades históricamente negras (HBCU) de Estados Unidos.

En octubre, durante fines de semana de regreso a casa, dos ataques armados dejaron varias víctimas:

Cinco personas heridas cerca del campus de la Universidad Howard, en Washington D. C.

Una persona muerta y seis heridas en la Universidad Lincoln, en Pensilvania.

La Kentucky State University, fundada en 1886 y con una matrícula actual de más de 2.200 estudiantes, se suma ahora a esta lista de instituciones golpeadas por la violencia armada.

La investigación continúa

Hasta ahora, las autoridades no han revelado cómo Bard ingresó a la residencia estudiantil ni si tenía algún vínculo previo con las víctimas. Tampoco se ha informado sobre el arma utilizada o cómo obtuvo acceso al campus.

La Policía de Frankfort y la seguridad de KSU permanecen en la zona mientras continúan recabando pruebas y entrevistando testigos.

“Seguimos en el proceso de reunir información precisa y completa antes de ofrecer nuevas declaraciones”, indicó la universidad.

