Tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky deja un muerto y varios heridos

Un tiroteo registrado la tarde de este martes en la Universidad Estatal de Kentucky (KSU, por sus siglas en inglés) dejó una persona muerta y varias heridas, según confirmó el Departamento de Policía de Frankfort. El incidente ocurrió alrededor de las 3:35 p. m. en Young Hall, una residencia ubicada en el sector sur del campus.

Las autoridades informaron que el ataque involucró a un agresor activo y que dos estudiantes recibieron disparos. Uno de ellos murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a un hospital en estado estable, aunque crítico. La institución académica, situada a unos 40 kilómetros de Lexington, ordenó el cierre inmediato del campus hasta nuevo aviso.

Sospechoso detenido y campus asegurado

La policía de Frankfort confirmó que un sospechoso se encuentra bajo custodia. Aunque aún no han revelado su identidad, aseguraron que no existe una amenaza continua para la comunidad universitaria.

“En este momento, no existe ninguna amenaza activa para el campus”, indicó la universidad en un comunicado dirigido a los estudiantes. Agregó que las fuerzas del orden permanecen desplegadas en la zona, asegurando los edificios y recopilando evidencias mientras se desarrollan las pesquisas.

Un funcionario de KSU también informó que varias personas resultaron heridas, aunque no se ha detallado su condición.

Impacto en pleno cierre del semestre

El tiroteo ocurrió en pleno período de exámenes finales, lo que obligó a suspender las actividades académicas y a restringir la movilidad en toda la institución. La comunidad de 2,200 estudiantes y 450 miembros del personal enfrenta ahora un escenario de incertidumbre mientras esperan lineamientos oficiales.

La universidad afirmó que continúa trabajando con agencias locales y estatales para obtener una comprensión completa de lo ocurrido antes de emitir un pronunciamiento detallado.

Reacciones oficiales y llamado a la calma

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, manifestó su solidaridad con la comunidad afectada a través de un mensaje publicado en X: “Oremos por todos los afectados”.

Las autoridades han pedido a los estudiantes y al personal mantener la calma y seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales de KSU y la policía local.

We are aware of a reported shooting at Kentucky State University in Frankfort. At this time, we are aware of some injuries. We will share more information as available. Law enforcement are on scene, and a suspect has been arrested. Let’s pray for all those affected. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 9, 2025

El hecho se produce semanas después de que otras dos universidades históricamente afroamericanas fueran escenario de tiroteos durante actividades relacionadas con los fines de semana de regreso a casa.

En octubre, cinco personas resultaron heridas cerca del campus de la Universidad Howard, en Washington D. C. Un día después, un tiroteo en la Universidad Lincoln de Pensilvania dejó un muerto y seis heridos. Aunque ninguno de estos eventos involucró a estudiantes de las instituciones afectadas, reavivaron el debate sobre la seguridad en campus universitarios del país.

La Universidad Estatal de Kentucky, fundada en 1886 y reconocida por su larga trayectoria como institución históricamente afroamericana (HBCU), enfrenta ahora uno de los episodios más graves de violencia en su historia reciente.

La investigación liderada por la policía de Frankfort continúa abierta, y se espera que en las próximas horas se publiquen nuevas actualizaciones.

