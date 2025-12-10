Powerball Double Play en vivo: premio y números ganadores del miércoles 10 de diciembre de 2025

Este miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 10 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

13 15 51 67 68 8

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes sumar la función Double Play a tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios de Double Play deberán reclamarse en el estado donde se compró el boleto ganador. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran conseguido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

¿Cuánto tiempo otorgan las administraciones para solicitar el premio? Actualmente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su siguiente juego el sábado 13 de diciembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: