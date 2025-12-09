Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 8 de diciembre de 2025, con premio de $10 millones de dólares

Hoy lunes se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 8 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

22 26 54 64 65 1

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes marcar la función Double Play en tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios tienen que reclamarse en el estado donde se compró el boleto premiado. Los jugadores en general sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispones de entre 90 días y un añ para solicitar el canjeo de tu premio, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su siguiente juego el sábado 13 de diciembre

