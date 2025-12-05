Mega Millions en vivo : resultados y ganadores del viernes 5 de diciembre de 2025

Este viernes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 5 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $50 millones de dólares. Averigua aquí todos los números ganadores de Mega Millions:

Números ganadores:

34 38 42 44 69 8 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que seleccionar hasta seis números: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si le atinas a los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, has de ponerte en contacto con la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Una vez vayas te citarán para empezar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos formas:

-Anualidad: se da un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. No obstante, los premios superiores a esa suma, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos días a la semana, en concreto, los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su siguiente sorteo el martes 9 de diciembre

