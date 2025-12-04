Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025, con premio de $779 millones de dólares

Hoy miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball del 3 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $779 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Powerball:

Números ganadores:

1 14 20 46 51 26 3x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Debes elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si logras acertar en los seis números, conseguirás el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de venta de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios cuyo valor es superior a $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tendrás a tu disposición 90 días para solicitar el cobro de tu premio hasta un año, según las leyes de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Para saber cuándo finaliza ese tiempo chequea en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, debes acudir a la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos maneras posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$779 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball realizará su siguiente sorteo el sábado 6 de diciembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: