Powerball Double Play en vivo: resultados y números ganadores del miércoles 3 de diciembre de 2025

Hoy miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 3 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

9 31 35 37 58 11

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes volver a jugar tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes sumar la función Double Play en tu boleto de Powerball por el precio de $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play tienen que reclamarse en el estado donde fuiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan conseguido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispondrás de entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo juego el sábado 6 de diciembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: