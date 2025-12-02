Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del lunes 1 de diciembre de 2025

Hoy lunes se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 1 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí tienes los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

14 25 38 47 55 19

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes reutilizar tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball por el precio de $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios tienen que reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería de la zona del país donde hubieran conseguido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

El tiempo que te dan las administraciones para reclamar tu boleto comprende entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su siguiente sorteo el miércoles 3 de diciembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: