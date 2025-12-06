Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy sábado 6 de diciembre de 2025, con premio de $10 millones de dólares

Durante este sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 6 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Revisa aquí todos los números ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

4 17 29 55 56 3

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes reutilizar tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes marcar la función Double Play a tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios de Double Play tienen que reclamarse en el estado donde fuiste a comprar el boleto premiado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

¿Cuánto tiempo otorgan las administraciones para solicitar el premio? Actualmente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su siguiente sorteo el martes 9 de diciembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: