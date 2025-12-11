Alertan por falsos retenes en carreteras de México para extorsionar a migrantes que vienen de EE.UU.

En plena temporada decembrina, cuando miles de migrantes mexicanos regresan desde Estados Unidos para reencontrarse con sus familias, cargar regalos y recorrer las carreteras rumbo a sus comunidades, autoridades y legisladores encendieron las alarmas ante el repunte de falsos retenes instalados por grupos criminales para extorsionar a los viajeros.

Durante los periodos vacacionales es común la presencia de filtros oficiales de revisión en autopistas y carreteras federales. Sin embargo, en los últimos días crecieron las denuncias de puntos de inspección apócrifos en tramos solitarios, donde individuos que simulan ser agentes federales o estatales detienen vehículos para exigir pagos en efectivo o despojar a los conductores de dinero y pertenencias.

Las imágenes difundidas en redes sociales desde Chihuahua mostraron a sujetos que se hacen pasar por elementos de la Fiscalía General de la República; operan de día y de noche, con patrullas clonadas y números tapados, particularmente en la carretera Panamericana y en el tramo Juárez–Villa Ahumada. En Delicias, el alcalde Jesús Valenciano García advirtió que estos montajes criminales se han detectado incluso en puntos específicos como el kilómetro 170.

El modus operandi se repite en otras regiones del país. Viajeros han señalado focos rojos en rutas como San Roberto —entre Nuevo León y San Luis Potosí—, Matehuala, Banegas, Reynosa y Saltillo. Los grupos delictivos suelen vestir uniformes apócrifos, portar armas que simulan ser oficiales e improvisar puntos de revisión sin señalización previa, un detalle que especialistas identifican como una de las principales alertas para distinguirlos de los operativos legítimos.

El aumento de estos casos ocurre justo cuando miles de migrantes emprenden el retorno anual para pasar Navidad y Año Nuevo con sus familias. Muchos viajan con ahorros reunidos durante meses de trabajo y con obsequios para sus seres queridos, lo que los convierte en blanco frecuente de la delincuencia.

Para quienes han recorrido largas distancias desde la frontera, ser detenidos sin motivo por hombres armados representa no sólo un riesgo económico, sino también un momento de vulnerabilidad emocional.

Ante esta situación, legisladores de Morena, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y una diputada independiente exigieron a la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, investigar, desmantelar y llevar ante la justicia a los grupos criminales responsables.

Durante una conferencia en la Cámara de Diputados, representantes de estas bancadas coincidieron en que los abusos contra migrantes constituyen una traición al sacrificio de quienes sostienen a sus familias desde el extranjero.

Los diputados también anunciaron acciones de acompañamiento, por lo que se convocará a connacionales en aduanas y cruces fronterizos para organizar caravanas escoltadas por la Guardia Nacional.

Otros legisladores solicitaron la coordinación del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en carreteras y garantizar que el tránsito hacia los estados sea seguro.

A medida que se acerca el pico vacacional, autoridades de seguridad recomiendan a los viajeros mantenerse atentos a su entorno, evitar detenerse en puntos solitarios y verificar cualquier retén a través del 911 o el número 088 de la Guardia Nacional. También sugieren planificar rutas, compartir ubicación en tiempo real con familiares y no entregar documentos sin corroborar la autenticidad del operativo.

