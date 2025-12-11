Ronda Política: Swalwell entra pisando fuerte a contienda para gobernador

El exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa despuntó levemente en la última encuesta de la elección para gobernador del Emerson College/Inside California Politics ya que subió a un 5% en las preferencias. Una buena noticia si recordamos que aparecía con un 1%. La otra sorpresa es que el exsecretario de salud y servicios humanos, Xavier Becerra salió con un 4%, un punto por debajo de Villaraigosa. Esto ha hecho que muchos se pregunten qué está pasando con Becerra que iba muy bien, y ha comenzado a desmoronarse.

El último sondeo coloca como líderes en las preferencias a dos republicanos, el sheriff de condado de Riverside, Chad Bianco con un 13% y Steve Hilton, el británico comentarista político de Fox News con 12%.

La mayor sorpresa es que el congresista demócrata de Alameda, en el norte de California, Eric Swalwell entró a la contienda partiendo plaza, porque se colocó en el tercer lugar de las preferencias con un 12%, empatado con el conservador Hilton; incluso superó a la excongresista Katie Porter quien siempre había salido como puntera entre los demócratas con todo y sus desatinos al no controlar su carácter en las entrevistas.

La entrada por la puerta grande del congresista liberal Swalwell de 45 años, a quien muchos no conocen más allá de los adictos a la política, hace pensar si no será el preferido, ya que representa el nuevo tipo de líderes que el Partido Demócrata necesita para hacerle frente a los republicanos.

Habrá que considerar que el sondeo revela que hay un 31% de indecisos y un 7% que no se sabe su posición.

Aunque estos números son un indicativo tempranero de quién podría ser el próximo gobernador de California, deberemos de esperar a los primeros meses del año para saber si en verdad el congresista Swalwell es el tapado del establishment demócrata.

Además falta ver si el empresario Rick Caruso se animará a contender para gobernador; o para alcalde. Lo único real es que no deja de comunicarse con un ejército de angelinos, a quienes envía cartas por correo electrónico dándoles cuentas de sus andanzas por Los Ángeles.

La otra interrogante que muchos se plantean es qué pasa con la exvicepresidenta Kamala Harris. En días pasados, surgió el rumor de que podría recular y buscar ser gobernadora de California, animada porque como dirían en México, “está muy flaca la caballada” de aspirantes demócratas. Sin embargo, gente cercana a ella, descartaron esa posibilidad.

Lo que nos queda claro es que Harris debe estar sintiendo mucha nostalgia política; aún cuando público no le falta, ya que lleva dos meses de gira promocional de sus memorias.

Por cierto que en el libro de su vida, Harris le pega a varios demócratas, entre ellos al gobernador Gavin Newsom, al exsecretario de Transporte Pete Buttigieg y al gobernador de Pensilvania Josh Shapiro.

Tercer debate

Este jueves 11 de diciembre, es el tercer debate de los candidatos para concejal por el distrito 1 del Concejo de Los Ángeles, y no se espera que la actual concejal Eunisses Hernández aparezca, como no lo ha hecho en los dos primeros. Lo curioso es que Streets for All, un grupo a modo con Hernández, promovió un debate virtual al que la concejal sí se comprometió a asistir, pero los ocho oponentes se negaron. Por lo tanto, el grupo Streets for All le quitó el título de debate o foro, y le pusieron conversación con la concejal.

Y es que Eunisses necesita probar su participación en al menos un debate para obtener fondos de la ciudad que igualen sus donativos. Eso hizo que uno de sus más fuertes oponentes, Raúl Claros presentara una queja ante la Comisión de Ética de la Ciudad.

¿Por que la concejal le saca la vuelta a los debates? ¿tendrá miedo de no contar con los elementos para rebatir las críticas? pero como reza el refrán “quien no quiera ver fantasmas que no salga de noche” que significa, que quien no quiera exponerse a cuestionamientos que no se meta a la política.