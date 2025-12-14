Trump planea revisar redes sociales de turistas antes de entrar a EE.UU.

Los ciudadanos de países considerados tradicionalmente aliados de bajo riesgo de Estados Unidos pronto tendrán que proporcionar información sobre sus cuentas en redes sociales al llegar al país. Según los planes anunciados esta semana por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los viajeros de 42 países, entre ellos Alemania, Israel, Australia y Japón, estarán sujetos al mismo escrutinio riguroso que el resto del mundo.

Hasta ahora, los viajeros de estos 42 países disfrutaban de una exención de visado, lo que significa que podían viajar a Estados Unidos durante un máximo de 90 días sin solicitar visa, siempre que obtuvieran la autorización a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viajes (ESTA). Las nuevas propuestas significan que es probable que los viajeros pronto se vean obligados a compartir su historial en las redes sociales, sus números de teléfono y sus direcciones de correo electrónico como parte del proceso de autorización de viaje.

El DHS afirmó que la propuesta, que según se informa entrará en vigor el 8 de febrero de 2026 a menos que se impugne previamente ante los tribunales, tiene su origen en la orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que apunta a que las personas que lleguen al país sean “investigadas y controladas al máximo”. Esta medida se produce tras el anuncio del Departamento de Estado hecho en agosto, que señala que todos los titulares de visados estadounidenses serían objeto de una “investigación continua”, incluso en las redes sociales.

¿Cómo funcionaría la verificación de las redes sociales de los viajeros?

Los viajeros deberán proporcionar en sus formularios de entrada los nombres de usuario de las redes sociales y los números de teléfono utilizados en los últimos cinco años, así como las direcciones de correo electrónico de los últimos diez años.

En teoría, el Gobierno de EE. UU. solo podría ver la información disponible públicamente, a menos que recopile más datos directamente de las empresas de redes sociales, algo que no se ha mencionado como posibilidad en la documentación. Sin embargo, sí se indica que los datos biométricos y una serie de datos personales sobre los familiares de los solicitantes se añadirán a los requisitos de entrada cuando sea factible.

La logística de supervisar activamente un número tan elevado de cuentas plantea una serie de preguntas, como explicó a DW David Ellis, experto en comportamiento digital de la Universidad de Bath, Inglaterra. “¿Cómo van a gestionar todos esos datos? ¿Solo les interesa lo que dices o también lo que consumes?”, se pregunta Ellis, que también es miembro del Instituto de Seguridad Digital y Comportamiento.

“La mayoría de la gente no dice mucho en Internet, pero es obvio que todos vemos contenidos en línea con los que no estamos de acuerdo, o que no nos interesa ver. Entonces, ¿cómo distingue [el Gobierno de EE. UU.] entre lo que es una señal de alarma y lo que simplemente se te ha mostrado y has visto durante tres segundos?”.

¿Qué buscará EE. UU. en las publicaciones de los turistas?

La orden ejecutiva que dio lugar a la propuesta cita la preocupación por el terrorismo como motivo para aumentar la atención sobre las personas procedentes del extranjero. “Estados Unidos debe garantizar que los extranjeros admitidos y los extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos no tengan actitudes hostiles hacia sus ciudadanos, su cultura, su Gobierno, sus instituciones o sus principios fundacionales, y que no defiendan, ayuden o apoyen a designados como terroristas extranjeros y otras amenazas para nuestra seguridad nacional”, reza el texto.

Para Ellis, expresiones como “actitudes hostiles” son peligrosamente ambiguas y podrían utilizarse contra personas que han dado “me gusta”, visto o compartido algo con lo que tal vez ni siquiera estén de acuerdo.

“Podrías mirar el historial de TikTok de alguien y ver que ha visto un vídeo que promovía opiniones extremas, pero solo lo ha visto durante un segundo. ¿Es eso mejor que si lo hubiera visto durante 30 segundos?”, preguntó. “Desde el punto de vista ético, deberían dar una justificación, pero podrían limitarse a decir ‘no nos gusta tu uso de las redes sociales’ para ponerle las cosas difíciles a las personas que quieren venir al país con buenas intenciones”.

No hay ninguna referencia específica a lo que impediría a una persona entrar en Estados Unidos. Una pista podría estar en la política de captura y revocación del Gobierno estadounidense, que tiene por objeto identificar y expulsar a los extranjeros que infrinjan la legislación estadounidense, independientemente de la gravedad de la infracción.

El programa utiliza herramientas de vigilancia basadas en inteligencia artificial para controlar a los extranjeros en EE. UU. mediante el seguimiento de su presencia en las redes sociales y en las protestas. Expertos en derecho y grupos de defensa de los derechos humanos han advertido que el programa se centra especialmente en las personas que parecen expresar su apoyo a organizaciones terroristas designadas por EE. UU., como Hamás o Hezbolá, cuando defienden los derechos de los palestinos.

Ellis sospecha que, con la nueva propuesta, se utilizará una tecnología similar, si no la misma, para los turistas. “Los recursos necesarios para revisar todo manualmente son simplemente imposibles de conseguir. Tendrán que utilizar consultas específicas. Habrá un enorme costo financiero y medioambiental, se decida lo que se decida. Me pregunto hasta qué punto se ha pensado en ello y a cuánta ‘gente mala’ se atrapará realmente”, añadió.