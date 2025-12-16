Acusan a madre de asesinato tras la muerte de su bebé de cinco semanas en Maryland

La pequeña comunidad de Rising Sun, en Maryland, permanece consternada tras la muerte de Kai’Ella, una bebé de apenas cinco semanas, cuyo fallecimiento derivó en la acusación de asesinato en primer grado contra su madre, Destiny Chiveral, de 24 años.

La investigación se inició la mañana del 4 de diciembre, cuando la policía estatal y los servicios de emergencia acudieron a una vivienda tras una llamada al 911 que alertaba sobre una bebé inconsciente. Al llegar, los socorristas encontraron a la niña sin vida y con signos de haber fallecido horas antes.

Videos y consumo de alcohol bajo análisis

De acuerdo con documentos judiciales, los investigadores basan parte de su acusación en diez videos grabados por la propia Chiveral durante la noche previa al fallecimiento. En las imágenes se observa a la mujer consumiendo bebidas alcohólicas y mostrando un estado progresivo de embriaguez.

Uno de los registros, captado minutos antes de la 1:00 de la madrugada, muestra a la bebé llorando en el sofá mientras la madre se graba a sí misma. Otro video posterior la muestra intentando pasar una barrera para bebés, afirmando estar “demasiado borracha” para hacerlo con normalidad.

Hallazgos forenses contradicen el relato

La autopsia reveló que Kai’Ella presentaba una hemorragia cerebral y un hematoma en la frente, lesiones que, según los médicos forenses, fueron provocadas por una fuerza considerable y no coinciden con la explicación ofrecida por la madre.

Chiveral declaró inicialmente que la bebé habría quedado atrapada entre los cojines del sofá mientras dormían, pero los investigadores indicaron que las lesiones no se explican por ese escenario.

Testimonios y últimas horas de la bebé

Una mujer que dormía en la vivienda declaró que vio a Chiveral entrar a su habitación a la 1:47 a. m., poco después del último video grabado esa noche. Las autoridades estiman que las lesiones mortales ocurrieron en un lapso de minutos previo a ese momento.

Amigos y conocidos de la acusada manifestaron sorpresa por lo ocurrido. Una amiga cercana afirmó que había hablado con Chiveral por videollamada horas antes y que la bebé se veía “tranquila y bien”.

Proceso judicial en curso

Destiny Chiveral permanece detenida sin derecho a fianza en el Centro de Detención del Condado de Cecil. Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el 9 de enero.

Las autoridades continúan reuniendo pruebas mientras el caso avanza en el sistema judicial, en un proceso que ha generado profundo impacto en la comunidad local.

