Arrestan a dos mujeres en Florida por presunta golpiza y trata sexual de joven con autismo

Dos mujeres del condado de Broward, en Florida, fueron arrestadas este miércoles por su presunta participación en la golpiza, coerción y explotación sexual de una joven de 19 años diagnosticada con autismo, informaron autoridades judiciales. Las detenidas fueron identificadas como Sianna Negrón, de 24 años, y Shytavia Weaver, de 20.

Los arrestos se produjeron luego de que la madre de la víctima acudiera junto a su hija a una estación policial en Dania Beach. Tras evaluar los testimonios, los investigadores concluyeron que existían elementos suficientes para ordenar la detención de ambas.

Cargos y rol de las acusadas

Negrón enfrenta cargos por acoso sexual cibernético, agresión, privación ilegal de la libertad de una menor con fines de trata humana, vivir de las ganancias de la prostitución y coacción para realizar actividad sexual comercial.

Weaver, en tanto, fue acusada de privación ilegal de la libertad con fines de trata humana y agresión física.

Según documentos judiciales, Negrón habría liderado la operación y administrado el dinero obtenido, mientras que Weaver participó en las agresiones.

Contacto por redes y presuntas agresiones

De acuerdo con la investigación, la joven fue contactada a través de Instagram y trasladada a un hotel en Dania Beach. Allí habría sido amenazada para impedir que se marchara y obligada a pelear con Weaver en un estacionamiento.

Las autoridades sostienen que el ataque fue grabado y difundido en redes sociales. La evidencia incluiría videos de agresiones, bloqueos de puertas para evitar la huida, imágenes sensibles de la víctima y registros en los que Negrón reconocería los hechos.

Fin del cautiverio y proceso judicial

La situación concluyó cuando las acusadas intentaron forzar a la joven a llamar a su madre para mentir sobre lo ocurrido. Ante la negativa, fue dejada en una estación de Tri-Rail, donde su familia logró recuperarla.

Ambas comparecieron ante un juez, quien fijó una fianza total de $172,500 dólares para Negrón y $85,000 dólares para Weaver, mientras el caso continúa bajo investigación.

