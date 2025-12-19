EEUU: Agentes federales enmascarados debilitan el Estado de derecho



Agentes federales de inmigración de Estados Unidos ahora actúan habitualmente enmascarados y sin identificaciones visibles, lo que agrava la naturaleza abusiva y sin rendición de cuentas de la campaña de deportación masiva de la administración Trump, señaló hoy Human Rights Watch. El carácter indefinido y generalizado de estas prácticas es fundamentalmente incompatible con las obligaciones de Estados Unidos de asegurar que se investiguen los abusos cometidos por las fuerzas del orden y haya rendición de cuentas.

“Los agentes de las fuerzas del orden deben ser identificables para que sea posible que respondan por sus actos”, explicó Belkis Wille, directora asociada de crisis y conflictos de Human Rights Watch. “Este tipo de ocultamiento debería ser una excepción, nunca la norma, y resulta incluso más alarmante dados los abusos generalizados que han ocurrido durante los arrestos por motivos inmigratorios en los últimos meses”.

Desde que Donald Trump asumió nuevamente la Presidencia en enero de 2025, su administración ha llevado a cabo en todo el país una campaña abusiva de redadas y arrestos inmigratorios, principalmente de personas de color. Muchas de las redadas se realizan intencionalmente en lugares donde trabajan, compran, comen y viven personas de la comunidad latina. Los agentes han aprehendido a personas en tribunales y en citas regulares con funcionarios de inmigración, así como en lugares de culto, escuelas y otros lugares sensibles. Muchas redadas han estado marcadas por el uso de la fuerza repentino e injustificado, sin que mediara provocación, lo que genera un clima de temor en muchas comunidades de inmigrantes.

Estos operativos de aplicación de la ley inmigratoria a menudo han involucrado a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) que usan máscaras y, en algunos casos, están vestidos de civil. Es común que los agentes oculten insignias de las agencias y usen vehículos sin identificación para detener a personas que están en sus automóviles y también en juzgados, escuelas, lugares de trabajo, hogares, en la calle y en el transporte público.

En su sitio web, el ICE justifica la práctica generalizada de enmascaramiento indicando que tiene por objeto “evitar ser expuestos”. Este tipo de justificación amplia e indiscriminada para ocultar la identidad de funcionarios no es compatible con las obligaciones de derechos humanos de EE.UU., excepto cuando la medida sea necesaria y proporcionada para responder a consideraciones de seguridad específicas, dijo Human Rights Watch. Cuando se aplican como una estrategia amplia y automática, tales medidas constituyen un obstáculo a la rendición de cuentas que resulta incompatible con las obligaciones de EE. UU. en materia de derechos humanos. El anonimato también debilita la disuasión, favorece las condiciones para que haya impunidad e inhibe el ejercicio de derechos.

Human Rights Watch entrevistó a 18 personas que presenciaron arrestos o que fueron arrestadas por personas no identificables en cinco ciudades de Estados Unidos desde el 20 de enero. Todas ellas describieron los incidentes como hechos aterradores en los que sintieron que no podrían hacer nada si sufrían abusos, especialmente cuando los agentes no eran identificables. Human Rights Watch también analizó decenas de videos de interceptaciones y arrestos en los que participan agentes enmascarados que fueron publicados en redes sociales.

En un ejemplo, el 25 de marzo aproximadamente a las 5:15 p.m., al menos seis oficiales, todos vestidos de civil y en vehículos sin identificación, interceptaron y detuvieron a una estudiante de posgrado de la Universidad Tufts, Rümeysa Öztürk, de 30 años de edad, contra quien al parecer actuaron deliberadamente por haber escrito un artículo de opinión en un periódico estudiantil en el que instaba a Tufts a “reconocer el genocidio palestino” y desvincularse de las inversiones relacionadas con Israel. Öztürk, quien vivía en Estados Unidos desde hacía seis años, contó a Human Rights Watch sobre el incidente, que también fue capturado en imágenes de CCTV.

Öztürk circulaba a pie por la calle cuando se le acercaron varias personas enmascaradas que le cogieron por la fuerza el teléfono y la mochila, y la esposaron. Öztürk contó que cuando les preguntó quiénes eran y les pidió ver sus insignias, una de esas personas respondió que eran “policías” y otra le mostró un collar de oro, pero no vio que tuviera ninguna insignia, y eso no le permitió identificarlas. En la grabación, se escucha a un transeúnte que pregunta a los agentes: “¿Por qué esconden sus rostros?” Öztürk afirmó que no se le mostró ningún documento que justificara el arresto. Luego fue llevada fuera del estado por la fuerza y detenida en forma irregular.

“Fue una sensación horrible”, señaló Öztürk. “No pensé que fueran de la policía porque nunca había visto a policías acercarse y llevarse a alguien de esa forma. Pensé que eran personas que me estaban asediando, y realmente sentí mucho miedo por mi seguridad… Como mujer que ha viajado y vivido sola en varios países con fines de estudio, nunca había experimentado un temor intenso por mi seguridad, hasta ese momento”.

Una mujer que desde agosto ha sido testigo de numerosas redadas e interceptaciones en Chicago dijo sobre esto: “He tenido experiencias con agentes que se negaron a identificarse. Eso lleva el miedo a otro nivel. No se trata de policías identificables que puedan rendir cuentas públicamente”. Un hombre de Washington D.C., que desde agosto también fue testigo de numerosos arrestos por agentes enmascarados del ICE, contó que estas tácticas han “destruido completamente la confianza que tal vez teníamos en las fuerzas de seguridad locales y federales”.

Muchos observadores han sugerido que el terror que infunden estas tácticas es deliberado. Un juez de un Tribunal de Distrito Federal opinó en un fallo que “el ICE se enmascara por una sola razón: aterrorizar a los estadounidenses para que acaten… Nunca hemos tolerado una policía secreta que actúa armada y enmascarada”. El tribunal desestimó la justificación invocada por el ICE para el enmascaramiento como “deshonesta, mísera y oprobia”.

En los últimos meses, se ha informado en los medios de comunicación sobre personas que se hacen pasar por agentes federales y que secuestran, agreden sexualmente y extorsionan a víctimas, aprovechándose del temor que generan las medidas de control migratorio. Esto demuestra que se pueden desdibujar las líneas entre los delincuentes y los agentes del orden cuando los propios agentes federales no son identificables, explicó Human Rights Watch.

Varios estados están adoptando medidas para aprobar leyes que impidan a los agentes de orden público ocultar su identidad durante las interacciones públicas. Es poco probable que estas iniciativas puedan hacerse valer. A nivel federal, la Ley VISIBLE que se ha propuesto, respaldada por los senadores Cory Booker y Alex Padilla, exigiría la identificación legible y prohibiría la cobertura facial que no sea por razones de salud para los agentes de inmigración.



El Congreso debe investigar la brutalidad en las actividades de aplicación de la ley inmigratoria en curso, incluidos los impactos específicos de agentes no identificables que realizan interceptaciones y arrestos en la obstaculización de investigaciones y los esfuerzos de rendición de cuentas, apuntó Human Rights Watch.

“Permitir que agentes enmascarados y no identificados deambulen por las comunidades y aprehendan a personas sin identificarse menoscaba la confianza en el Estado de derecho y genera un vacío peligroso donde los abusos pueden propagarse, y exacerba la violencia innecesaria y la brutalidad de los arrestos”, destacó Wille.

