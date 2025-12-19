Omar García Harfuch detalló cómo es su relación con la Casa Blanca

Ser la mano derecha de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir al crimen organizado en México no es tarea fácil, pero el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, trabaja incansablemente para cumplir los objetivos trazados desde el inicio de la administración.

Así lo detalló el funcionario durante una entrevista al diario The New York Times, siendo la primera que concede a la prensa internacional.

Sentado en su despacho, donde diariamente recibe información sobre homicidios, arrestos, decomisos y desmantelamientos de narcolaboratorios, García Harfuch señaló al diario estadounidense que, pese a los avances en la lucha contra el crimen, la percepción de la población a veces no es la mejor.

“Estoy convencido de que va a ser como en Ciudad de México. Primero empezamos a bajar los homicidios y robo de pasajeros. Una vez que empezó a bajar eso, tardó mucho en cambiar la percepción. Pero cambió”, indicó.

Para sustentar estos avances, mencionó los 37,000 delincuentes detenidos desde el inicio de la administración, las 300 toneladas de droga incautadas y los 1,600 laboratorios destruidos.

Cooperación con EE.UU.

Pero un punto importante en la lucha contra el crimen organizado es la colaboración entre México y Estados Unidos, la cual fue calificada por el entrevistado como buena.

“Cuando llega el presidente Trump, obviamente había una preocupación más clara de cómo íbamos a trabajar. Nosotros empezamos a explicarles el método de trabajo. Les enseñamos los resultados que se estaban haciendo”, comentó el funcionario.

“Explicamos también que era muy importante alinear las prioridades, porque por muchos años México y Estados Unidos se ponían de objetivo solo un narcotraficante… Tener casos aislados, solo de personas aisladas, por más importantes que sean en una estructura criminal, no cambia nada. Nosotros lo que estamos haciendo es que pegamos en una estructura criminal abajo, en medio, arriba. Todo”, agregó el secretario.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que México y Estados Unidos puedan hacer operaciones conjuntas, García Harfuch enfatizó: “No veo para qué se requeriría. Lo que necesitamos es información. El intercambio es más que bienvenido, intercambio de inteligencia”.

Además, dijo que ambos países estaban compartiendo más información para detener el flujo de drogas hacia el norte y de armas hacia el sur, incluidos vuelos de vigilancia estadounidenses sobre México a petición del gobierno mexicano.

“Nosotros tenemos unidades del ejército, de fuerzas especiales sumamente capacitadas… Lo que necesitamos es información”, reiteró.

De esta manera, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dejó claro que, aunque la cooperación con Estados Unidos fluye de manera óptima, la lucha contra las organizaciones criminales en México compete exclusivamente a su país.

