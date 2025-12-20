Alcaldesa de L.A. reparte regalos a familias afectadas por redadas

En vísperas de la Navidad, la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass se reunió con familias afectadas por las redadas migratorias para entregarles juguetes y otros artículos de primera necesidad que fueron donados por residentes, empleados municipales y organizaciones comunitarias.

“En muchos lugares están dando regalos, pero no he ido a pedir por miedo a migración. Vivimos con terror. Así que es la primera vez que voy a recibir juguetes para mis niños”, dijo Andrea López, una inmigrante mexicana, mientras emocionada se enjugaba las lágrimas.

Madre de cuatro hijos de 19, 16 y dos años, más un bebé de seis meses, dijo que desde que comenzaron los operativos de migración en Los Ángeles, la situación económica para su familia se ha complicado porque su esposo quien se gana la vida como cocinero, es el único que sale a trabajar.

La alcaldesa Karen Bass con Andrea López, mamá de Sammy, Pedro y Sofi. (Araceli Martínez/La Opinión)

Las agresivas redadas de la Administración Federal durante el segundo mandato del presidente Trump ha golpeado duramente a la familia de Andrea, ya que dos de sus primos han sido detenidos por los agentes federales de migración.

“A Gus de 32 años lo deportaron hace un mes; y a mi primo Coque, lo tienen arrestado en Georgia, y estamos luchando para que no lo deporten”, dijo angustiada.

Como resultado, comentó que todos en su casa está muy afectada emocionalmente, y su vida transcurre entre el miedo y la ansiedad.

“Es peor cuando nos dan las noticias de que andan las redadas por aquí o por allá. Yo estoy lactando y me cuesta alimentar a mi bebé con todo esto que estamos pasando”, dijo.

La alcaldesa Karen Bass ayuda a Andrea López a escoger los regalos para sus niños. (Araceli Martínez/La Opinión)

Hizo un llamado al presidente Trump para que pare las redadas. “Necesitamos vivir sin ansiedad, sin estrés”.

Pero en medio de la zozobra constante, Andrea vivió momentos de felicidad al recibir juguetes para sus hijos de manos de la alcaldesa Bass.

“Mis hijos ya van a tener regalos. La vamos a pasar felices”, dijo dibujando una sonrisa.

La alcaldesa Bass ayudó a empaquetar algunos de los obsequios para las familias inmigrantes.

“Son regalos para la Navidad y útiles escolares especialmente para las familias inmigrantes que sienten que no pueden dejar sus casas para hacer las tradicionales compras navideñas”, dijo la alcaldesa.

Señaló que están trabajando en colaboración con muchas organizaciones para que lleven los regalos a las comunidades.

“Hemos organizado esta entrega de suministros y juguetes con la esperanza de que sus fiestas sean lo más positivas posible; y este es un ejemplo de lo que haremos para garantizar la seguridad de todos los angelinos y para que entiendan que, independientemente de dónde vengan, cuándo o por qué, si están aquí en Los Ángeles, son angelinos, y haremos todo lo posible para protegerlos”.

La alcaldesa Karen Bass colecta regalos para los niños de familias inmigrantes. (Araceli Martínez/La Opinión)

Afirmó que ha sido un año largo para Los Ángeles debido a todo el trauma que tantos angelinos han vivido, individualmente y como ciudad, debido a la devastación que dejaron los incendios en Pacific Palisades y las redadas de inmigración.

“Hay angelinos que debido a las redadas, tienen familiares desaparecidos. Pero también hay angelinos que a causa de los incendios, lamentablemente perdieron la vida”.

Dijo que aunque tienen cerca de 400 casas en construcción en Palisades, y eso es un avance, la gente todavía no está en sus hogares y sigue lidiando con el dolor y el trauma de no solo extrañar sus casas, sino también sus tradiciones navideñas, sus reuniones familiares y su sentido de comunidad y pertenencia.

“Al final de un año difícil, quiero decir que no descansaré hasta que cada residente de Palisades esté en su hogar, y también hasta que terminen las redadas”.

Afirmó que guarda esperanzas de que 2026 sea un gran año, con los eventos que comienzan en febrero, con el partido de baloncesto All-Star; en mayo, con el US Open de golf femenino, donde espera ver a niñas de toda la ciudad jugando al golf.

“Y cuando llegue la Copa del Mundo, se jugarán ocho partidos aquí, y durará 40 días con celebraciones comunitarias en barrios de toda la ciudad, y la mayor fiesta para ver los partidos y un festival de aficionados en el Coliseo”.

Andrea López con sus hijos Sammy de dos años y Pedro de seis meses. (Araceli Martínez/La Opinión)

Así que dijo optimista que nos espera mucha alegría el año que está por comenzar.

“Tal como nos unimos y nos apoyamos mutuamente en 2025, seguiremos haciéndolo y tendremos un exitoso 2026”.

Pero cómo se prepara la Administración de la alcaldesa Bass para los operativos de control migratorio que pudieran ser aún más agresivos el año que entra en Los Ángeles, en especial durante el Mundial.

“Sin duda, espero y creo que la administración desea que el Mundial, en el que estaremos en el centro de atención de todo el mundo, se desarrolle de forma muy positiva y que no se vea empañado por hombres enmascarados persiguiendo a la gente por las calles de Los Ángeles”.

Por lo tanto, dijo que harán todo lo posible para colaborar con la administración y asegurarse de que eso no ocurra.

“Francamente los angelinos deberíamos estar orgullosos, porque nos mantuvimos unidos cuando nuestra ciudad fue atacada, y estas redadas continúan a diario. Quizás no con la misma repercusión mediática que en junio y julio, pero la gente sigue siendo perseguida en tiendas como Home Depot, detenida en lavaderos de autos y demás”.

Consideró que la administración pensó que estas acciones dividirían a la ciudad, pero no lo lograron.

“Este es solo un ejemplo de la generosidad de los angelinos que hemos visto desde el principio del año con los incendios forestales y en el momento que comenzaron las redadas; no nos doblegamos ni un instante. Nos mantuvimos unidos y demostramos de forma concreta cómo queremos ayudarnos mutuamente”.