Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
No permitas que nadie te vea de rodillas, porque cuando uno mendiga cariño lo único que logra es que lo traten como tapete. Aquí no estamos para rogar ni suplicar amor, tú no necesitas andar detrás de nadie, porque si te lo propones puedes tener a quien quieras, pero siempre sin perder tu dignidad ni tu valor como persona. Recuerda que quien te quiere, te busca, y quien no, que se vaya a la fregada sin escalas.
Se vienen movimientos importantes en acuerdos, trámites, documentos y decisiones clave, así que abre bien los ojos y deja bien claro qué quieres y hacia dónde vas. Ya no estás para perder el tiempo ni andar dando vueltas en lo mismo, es momento de recargar pilas, acomodar ideas y enfocarte en tus metas, porque traes con qué lograrlo todo. Eso sí, saca de tu vida todo lo que te estresa y no te deja dormir, porque si sigues cargando pensamientos pesimistas solo te seguirán fregando la existencia.
En estos días podrías conocer a una persona por redes sociales que llegará como caída del cielo para ayudarte a mejorar en algún aspecto importante de tu vida; escucha, aprende y no subestimes lo que esa persona puede aportarte. También se ve un dinerito extra que te ayudará a tapar huecos y pagar deudas que traías arrastrando desde hace rato, así que úsalo con cabeza y no lo despilfarres.
La vida te está poniendo enfrente la oportunidad de ser feliz, pero has estado buscando donde no es. Deja de fijarte solo en las apariencias y aprende a mirar el corazón y las intenciones, porque al final los sentimientos pesan más que cualquier cara bonita. Quiérete, valórate y no aceptes menos de lo que sabes que mereces.
VIRGO
Mejores oportunidades laborales y de sueldo comienzan a asomarse, así que mantente alerta y no te autosabotees. Ya deja de buscar razones para sentirte triste, mejor busca la manera de cambiar tu actitud y la forma en que miras la vida, porque ojo, la tristeza cuando se consiente se vuelve vicio, y luego cuesta un chorro salir de ahí. Tú puedes más de lo que crees, solo necesitas decidirte.
En el amor, te caerá el veinte de que tu expareja te mintió o te vio la cara más veces de las que imaginabas. Duele, sí, pero también libera, porque al fin entenderás que no estabas loco ni exagerando. En estos días podrías sentir nostalgia por alguien que fue muy importante para ti y que decidió no seguir en tu camino; quédate con lo bonito, aprende la lección y sigue adelante, no te estanques en lo que ya no fue.
Un familiar te dará una satisfacción enorme que te levantará el ánimo, y una amistad de tierras lejanas llegará con palabras y consejos que te harán sentir acompañado y comprendido. Eso sí, cuídate de dos amistades que andan ladrando tontería y media sobre ti; no te enganches, pero tampoco seas ingenuo, aléjate poquito y guarda silencio, porque el tiempo solito pone a cada quien en su lugar.
Si tienes pareja, júntate valor y di lo que traes guardado, ya es momento de poner las cartas sobre la mesa y que sea lo que tenga que ser, sin medias tintas. A veces callar por miedo solo alarga el problema. Mantente fuerte, optimista y con la mirada puesta en crecer, sobre todo en lo económico y lo sentimental, porque cuando tú estás bien contigo mismo, todo lo demás empieza a acomodarse.
LIBRA
Ya es momento de que aprendas a valorar a quien de verdad ha estado contigo en las buenas y en las malas, y mandes derechito a la miércoles a quienes solo se acuerdan de ti cuando les conviene. No estás para cargar gente interesada ni para andar regalando tu tiempo y tu energía a quien no lo merece. Quien suma, se queda; quien estorba, se va.
Se ve la planeación de un viaje que te ayudará a despejar la mente y cambiar de aires, y junto con eso, una persona de tu pasado podría regresar a pedirte perdón. Escucha, analiza y decide con calma; no estás obligado a abrirle la puerta a nadie solo por nostalgia. Amores a distancia comienzan a presentarse, muy probablemente por redes sociales, y si estás dispuesto a poner esfuerzo, paciencia y tantita fe, las cosas podrían fluir, pero recuerda: no todo lo que brilla en línea es oro puro.
Cuida tu salud, porque podrías andar sensible de estómago o anginas, así que no te descuides, bájale al estrés y aliméntate mejor, que ya no estás para andar improvisando con tu cuerpo. En tu cabeza traes ideas de iniciar un negocio, pero este proyecto comenzará a tomar forma hasta enero, así que por ahora planea bien, acomoda números y no te desesperes.
No permitas que chismes de lavadero te afecten; recuerda que eres uno de los signos más envidiados porque casi siempre consigues lo que te propones, y eso incomoda a muchos. Si tu pareja duda constantemente de tu fidelidad, ya no sigas dando explicaciones de más: o confía o mejor pon las cartas sobre la mesa y habla claro, porque el amor sin confianza se vuelve una carga.
ESCORPIO
Urge un cambio de look, no solo por vanidad, sino para renovar tu energía y atraer nuevas oportunidades tanto en el amor como en el trabajo. A veces una simple transformación externa mueve todo por dentro. Aprende también a desconfiar un poquito más, porque tu problema no es el corazón grande, sino confiar de más y luego sorprenderte cuando te fallan.
Estás entrando en una etapa de cierres y nuevos ciclos, y la vida comenzará a sorprenderte, sacándote poco a poco de una racha que te había traído bien atorado. Vienen cambios importantes, entre ellos el posible regreso de un amor que se fue hace poco, así que prepárate emocionalmente y no te precipites; analiza si vale la pena o si solo es costumbre disfrazada de cariño.
Cuida mucho tus palabras, porque andarás con el humor medio atravesado y podrías lastimar a alguien que no lo merece. Piensa antes de hablar, porque luego las palabras no se pueden recoger. Se ven trámites, arreglos de documentos o movimientos relacionados con pertenencias personales, así que mantén todo en orden y no dejes pendientes.
No te desesperes por el amor, lo que es para ti llegará, pero mientras tanto disfruta lo que tienes y a quienes te rodean. Date permiso de sentir, de disfrutar la caricia y el momento, pero siempre con responsabilidad y cabeza fría. Si tienes pareja, déjate querer y bájale dos rayitas a la exigencia, porque nadie aguanta pleitos por todo. No busques discusiones con tu peor es nada y mejor invierte tu tiempo en crear momentos agradables, que la vida ya trae suficientes broncas como para fabricarlas en casa.
ARIES
Una amistad seguirá fregando con sus depresiones y dramas, buscándote para que le resuelvas la vida a punta de consejos. Está bien escuchar y dar tu punto de vista, pero no te claves ni cargues problemas que no son tuyos, porque podrías salir embarrado o afectado emocionalmente. Aprende a poner límites, que no eres psicólogo de guardia ni salvavidas emocional de nadie.
Un familiar podría enfermarse, nada para entrar en pánico, pero sí para estar al pendiente y demostrar apoyo. También se aproxima una noticia que te dejará pensativo o pensativa, de esas que te mueven el tapete y te hacen replantearte decisiones importantes. Valórate más y deja de darlo todo a cualquiera, porque cuando te entregas sin medida te quedas sin nada y luego vienen los engaños y traiciones que duelen más de la cuenta.
Una llamada, mensaje o inbox de alguien que apenas conoces —o estás por conocer— te va a alegrar el día y levantarte el ánimo. Eso sí, no te aceleres ni te emociones de más, todo lleva su ritmo; date chance de conocer bien a esa persona y te llevarás sorpresas agradables si haces las cosas con calma. Ten cuidado con abrir demasiado tu corazón tan pronto, porque podrías cometer un error por andar idealizando de más.
Dos sueños importantes están por consolidarse: uno será resultado de tu trabajo y esfuerzo constante, y el otro llegará de sorpresa cuando menos lo imagines. Se vienen cambios importantes en el trabajo y en el dinero, así que ponte listo y no dejes pasar oportunidades. Y recuerda: no eres monedita de oro, no tienes que caerle bien a todo mundo; con que te agrades tú y estés en paz contigo mismo, es más que suficiente.
TAURO
Si has tenido problemas con tu pareja, la relación puede mejorar mucho, pero necesitas aprender a ser más paciente y bajarle dos rayitas a los celos. Dale su espacio, porque el amor no se trata de encadenar a nadie, sino de confiar. No permitas que el pasado ni las malas rachas que has vivido te quiten la ilusión de empezar de cero, todavía tienes mucho por construir.
Vienen cambios importantes en tu actitud, te caerá el veinte de que ya es momento de sentar cabeza y tomarte la vida con más seriedad. No te detengas por nadie ni te compares con otras personas; cada quien carga su propio costal, y el camino de los demás no tiene nada que ver con el tuyo. Tú ve a tu ritmo, pero sin quitar el dedo del renglón.
Un sueño revelador te dará señales sobre acontecimientos que están por suceder en tu vida; pon atención, porque tu intuición estará más fina de lo normal. Podrías encontrarte con una amistad o una expareja en próximos días y te darás cuenta de cómo la vida ya cobró factura y dio unas buenas desconocidas. Eso te ayudará a confirmar que soltar fue la mejor decisión.
Un sueño o negocio podría caerse en próximas fechas, no lo tomes como castigo, sino como aviso para redirigir tus esfuerzos hacia algo más conveniente. La vida te pondrá una prueba que te hará valorar más a tus seres queridos, así que no los descuides. Ponte las pilas con la dieta y el ejercicio, porque estás entrando en una temporada donde subir de peso será fácil; bájale a las azúcares y harinas, ya que a futuro podrías enfrentar problemas de salud si no te cuidas desde ahora. Más vale prevenir que lamentar, mijo o mija.
GÉMINIS
Pon atención a tu cuerpo, sobre todo a los huesos, rodillas y espalda, y ya deja de desvelarte tanto; descansar y dormir mejor ya no es lujo, es necesidad. Se vienen días de mucha reflexión donde por fin entenderás que nadie merece tus lágrimas, y quien de verdad las merezca solo te hará llorar, pero de risa, de emoción y por momentos bonitos, no por sufrimientos innecesarios.
Una amistad se te va a acercar con un chisme grande y jugoso, pero tú mejor hazte el loco o la loca y no opines de más, porque cualquier comentario tuyo podría tomarse como mala leche y terminarías metido en un problemón que ni era tuyo. Acuérdate que a veces el silencio vale más que mil palabras.
En el tema del dinero las cosas van a mejorar bastante, pero no te confíes ni te gastes todo como si no hubiera mañana. Haz tu guardadito, porque más adelante viene una racha medio perra donde podrías andar pidiendo prestado si no te administras bien. Ojo también con dos amistades bien chismosas, que por andar de hociconas podrían meterte en broncas; aléjate tantito y cuida lo que cuentas.
No te quedes con ganas de nada y disfruta tu vida, deja de atorarte en el pasado, porque muchas de esas preocupaciones ya ni existen y solo te hacen perder tiempo y energía. Es momento de iniciar un periodo de cambios importantes, donde no permitas que nadie te manipule ni te meta ideas tontas en la cabeza. Aprende a filtrar opiniones, porque no todo consejo es bueno ni toda intención es limpia.
CÁNCER
Ya bájale dos rayitas a la preocupación por el futuro y enfócate en vivir tu presente, que los proyectos se irán dando poco a poco, pero no por eso debes bajar la guardia. Hay muchas oportunidades para que seas feliz, pero tú a veces te saboteas solo con ese carácter cambiante y ese humor medio atravesado que ni tú te aguantas.
Recuerda bien esto: si otros no pudieron lograr algo, no significa que tú tampoco puedas. Cada quien carga su historia y sus batallas. Aguas con pérdidas de dinero u objetos, porque estarán a la orden del día; revisa bien bolsos, carteras y no andes distraído.
Tienes un corazón noble y sentimientos bien bonitos, pero te enamoras con demasiada facilidad, porque no pides mucho: con tantito cariño y atención ya te sientes amado. Eso no está mal, pero no entregues el corazón al primer postor, aprende a poner límites. No te enojes por cualquier tontería, porque tu intolerancia podría crearte enemigos innecesarios y alejar amistades que sí valen la pena.
Una amistad andará llorando por desamor, mejor no te metas, porque podrías remover recuerdos del pasado que todavía te mueven el tapete. También se ve el regreso de un amor del pasado, y sentirás ganas de intentar algo que antes no se dio porque tú ya estabas en una relación. Piensa bien antes de actuar, no todo lo que regresa merece quedarse.
Recuerda que cada tropiezo es una oportunidad para mejorar, cambiar y corregir defectos. Aprende la lección y, por favor, no te encariñes con las piedras, que tú eres bien dado a sufrir de más cuando no es necesario. Quiérete un poquito más.
PISCIS
Traes un miedo bien grande a enamorarte, y no es gratis, porque en el pasado te hicieron la vida de cuadritos y quedaste bien escamado. Pero acuérdate de algo importante: las oportunidades no esperan, y quedarte congelado por miedo solo te roba la posibilidad de ser feliz. Date tiempo para ti, para sanar y para disfrutar, y si te equivocas, mínimo que te deje aprendizaje, que para eso son las caídas.
No te deprimas tanto por las noches, lo tuyo es más cuestión de actitud que de depresión, así que cambia el chip y deja de martirizarte solo. Ya es momento de mandar a la fregada a toda esa gente que no aporta nada y hacer una limpia emocional urgente. Necesitas cerrar ciclos, empezar de cero y consolidar nuevos proyectos, pero con la cabeza fría y el corazón en calma.
No te dejes caer ni vencer por nadie, recuerda que el poder lo tienes tú, no los demás. Aguas con una amistad que anda demasiado pegada a ti; no es cariño, es curiosidad, te quiere sacar información, así que cuida lo que cuentas y a quién se lo dices. No descuides tu cuerpazo y bájale tres rayitas a tu carácter, porque andas medio explosivo y podrías desquitarte con quien no tiene culpa, y luego la vida te puede voltear la tortilla.
Es momento de visualizar lo que deseas, porque cuando tú lo crees, lo trabajas y lo sientes, se empieza a materializar. Y si de repente sientes ganas de mandar todo al miércoles, hazlo sin culpa, que de eso se trata la vida: de ir y venir, de equivocarse y volver a intentar. Eso sí, recuerda que cada nuevo día es una nueva oportunidad para comenzar de cero.
ACUARIO
No olvides que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, así que deja de pensarlo tanto y atrévete a tomar decisiones en esta etapa de tu vida. Una amistad te demostrará cuánto te quiere con acciones, no con palabras, y eso te hará sentir valorado y acompañado.
No descuides a tu familia, porque entre el trabajo, las amistades y tus ocupaciones, podrías estar alejándote más de la cuenta. Es momento de equilibrar y recordar de dónde vienes. Ya no temas enfrentar a tu pasado, porque te darás cuenta de que eso ya está más que enterrado y no tiene poder sobre ti, solo el que tú le das.
En lo económico andarás un poco apretado, pero a finales de diciembre llegará un dinerito extra que te ayudará a ponerte al corriente con deudas y pendientes. Adminístralo bien y no lo malgastes. No te dejes influenciar por comentarios ajenos, aprende a tomar tus propias decisiones y sigue lo que tu corazón y tu intuición te indiquen, que casi siempre no fallan.
Si algo no sale como lo planeaste, no te desesperes, la constancia será la clave para que logres lo que te propongas. Si tienes pareja, habla claro y pon las cartas sobre la mesa, porque sin comunicación no hay relación que aguante. Vendrán momentos del día en los que te sentirás solo o sola, pero recuerda que la vida pone pruebas para enseñarte a valorar a quienes te rodean. No desaproveches esas personas y demuestra lo que sientes, que luego uno se arrepiente de no haber dicho lo que llevaba en el corazón.
CAPRICORNIO
Es muy posible que empieces a sentir algo más por una amistad, y aquí sí te voy a jalar la oreja: ten mucho cuidado, porque podrías cometer errores graves y terminar lastimando a alguien que no se lo merece, incluyéndote tú. No te compliques tanto la existencia ni te hagas novelas en la cabeza; si esa persona te quiere, te va a buscar, va a mover cielo y tierra por estar contigo. Y si no, solo pondrá excusas baratas para mantenerte ahí, colgado de un hilo.
En estos días podrías sentirte desesperado o desesperada al no ver claro el rumbo de tu vida. Aguas con caer en la depresión, porque cuando te clavas de más en pensamientos negativos, luego cuesta un mundo salir de ahí y todo se te empieza a ir cuesta abajo. Ocupa la mente, muévete, haz cosas productivas y no te encierres en tu cabeza.
Se marca cambio de celular o la compra de algún artículo electrónico, algo que te dará gusto y te ayudará a renovarte un poco. En el amor, acuérdate bien: enamórate de quien te ame más de lo que tú amas, porque solo así te evitarás kilos de sufrimiento, desveladas innecesarias y lágrimas que no valen la pena.
No pierdas el tiempo en cosas que no te dejan nada de provecho. Un negocio propio o un proyecto independiente podría ayudarte a mejorar tus ingresos si te organizas bien. Traes muchas metas y proyectos en puerta, incluso un posible cambio de casa o de ciudad, pero piensa con la cabeza fría antes de decidir, porque las prisas podrían llevarte a cometer un error del que luego te arrepientas.
SAGITARIO
Acepta algo de una buena vez: tu carácter a veces es demasiado imponente, y sin querer puedes herir los sentimientos de quienes te rodean. No es momento de bajar la guardia ni de doblegar el corazón, porque si te enamoras más que la otra persona, adivina quién va a salir lastimado… pues tú. Aquí el equilibrio será clave.
Si tienes pareja, pon ojo con sus amistades, porque le meten muchas ideas en la cabeza y en el buche sobre ti, y de ahí vienen la mayoría de los problemas y discusiones. No es que todos quieran fregarte, pero tampoco todos quieren verte feliz. Aprende a poner límites sin armar pleito.
En estos días, no confíes ciegamente en nadie y duda un poquito de todo mundo, porque habrá personas que se te acerquen buscando sacar provecho de tu buena voluntad. Cuida también tu salud y no te deprimas tanto, ya que el estrés y el bajón emocional podrían bajarte las defensas y exponerte a enfermedades.
Se ve la cancelación de algún evento o salida con amistades, simplemente porque no logran ponerse de acuerdo, así que no te frustres, a veces no era para ti. Vienen movimientos importantes relacionados con tu pasado, pero la vida te compensará poniendo en tu camino a la persona adecuada, alguien que te enseñará a ser mejor ser humano. Eso sí, sé cauteloso, porque tendrás competencia y no todos juegan limpio.
Tienes un carácter de la tostada, sí, pero si eres inteligente sabrás usarlo a tu favor: para defenderte, para avanzar y para no dejarte de nadie, sin necesidad de andar peleando con medio mundo.